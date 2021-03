Gibt es auch Impftermine per Telefon?

Kiel

Tatsächlich gab es zum Start der Impfungen zunächst auch eine telefonische Anmeldemöglichkeit. Doch das Telefon wurde dann für die Bürger über 80 Jahren reserviert, die mit ihrer Impfpost einen persönlichen Anmelde-Code bekommen haben – und so ist es heute immer noch. Alle Impfberechtigten, die jünger sind, müssen ihre Impftermine also im Internet buchen.

Doch viele Betroffene berichten, dass sie dort immer wieder scheitern. Was also soll man dann machen? In diesen Fälle rät man im Gesundheitsministerium, folgende Telefonnummer anzurufen: 0800/4556550. Dort soll man Unterstützung bekommen, wenn man Probleme mit seiner Online-Buchung hat. Das ist eine Möglichkeit für Menschen mit Sehbehinderungen, aber eben auch für Impfberechtigte, die bei der Online-Buchung scheitern.

Es gibt allerdings eine Bedingung: Geholfen werden kann nur, wenn es noch freie Impftermine gibt. Zurzeit sind aber alle Impftermine vergeben – nur wenn Termine abgesagt werden, gibt es vereinzelt freie Plätze. Im Moment macht es also noch wenig Sinn, sich unter der Telefonnummer Unterstützung zu holen. Ob und wann man sich wieder regulär telefonisch für Impftermine anmelden kann, ist offen

Wir veröffentlichen einmal täglich die Antwort auf eine Corona-Frage unserer Leser. Zuletzt sind erschienen:

