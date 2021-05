Kiel

Grundsätzlich gilt in Schleswig-Holstein die Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums. Danach sind alle Personen impfberechtigt, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland haben.

Studierende, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, aber in Schleswig-Holstein studieren und sich auch an ihrem Studienort aufhalten, sind also in Schleswig-Holstein auch impfberechtigt, sobald eine Priorisierungskategorie auf sie zutrifft.

Erste Studenten wurden bereits geimpft

So werden etwa Studierende, die hier ihr Praktisches Jahr im Medizinstudium absolvieren, bereits geimpft, erklärt Prof. Helmut Fickenscher vom Institut für Infektionsmedizin an der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Für Studierende aus Fachbereichen ohne Patientenkontakt sei das noch nicht möglich.

„Nach Wegfall der Bindung an die Priorisierungskategorien erwarte ich aber, dass die Coronavirus-Impfung in der hausärztlichen Praxis für alle erhältlich wird, ohne Unterschied, ob es sich um nationale oder internationale Studierende handelt.“ Laut Gesundheitsministerium muss die Bewertung, ob ein Student oder eine Studentin geimpft werden kann, im Einzelfall erfolgen.

