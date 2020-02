Flensburg/Lübeck

Überfrierende Nässe hat im Norden zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Besonders auf den Straßen in und um Flensburg sei es am Morgen zu Zusammenstößen gekommen, so ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Auch in Lübeck kam es zu Glätteunfällen, bei denen neben Pkw auch Radfahrer und Fußgänger beteiligt waren. «Die genaue Anzahl ist noch ungeklärt. Wir rechnen damit, dass es zu weiteren glättebedingten Unfällen kommen wird», teilte Torge Stelck von der Landespolizei Schleswig-Holstein mit.

In Hamburg rückten nach Angaben der Stadtreinigung im gesamten Stadtgebiet 55 Streufahrzeuge aus.

Von RND/dpa