Kiel/Neumünster

Bei Gläubigen im Land gibt es keine zwei Meinungen: Singen ist ein unverzichtbarer Bestandteil im Gottesdienst. „Es ist die Antwort des Volkes in der Liturgie auf das gehörte Wort, die Predigt, die Gebete und gleichzeitig auch Ausdruck von Dank und Bitte. Es stärkt die Gemeinschaft der Gläubigen und verinnerlicht die Glaubensinhalte“, sagt Pfarrer Peter Wohs von der katholischen Pfarrei Seliger Eduard Müller in Neumünster. „Ohne Singen verarmen die Gottesdienste. Schön gesungen, heißt doppelt gebetet.“

Dass in der Corona-Pandemie nicht mit vollem Herzen gesungen werden kann, sei verständlich, so Wohs. Dennoch sollte in einer abgeschwächten Form etwas Gesang erlaubt werden. „Mir scheint, dass diejenigen, die darüber in Kiel entscheiden, wenig Kenntnisse von Liturgie haben und manche darin nicht verstehen, wie wichtig es ist. Die Entscheider haben keine Gottesdienstpraxis, so ist mein Eindruck, denn dann würden die Entscheidungen anders aussehen.“ Dabei ist Ministerpräsident Daniel Günther selbst bekennender Katholik und besucht gerne die Kirche, wenn es die Zeit zulässt.

Anzeige

In Gesprächen mit Gemeindemitgliedern hat Wohs die Rückmeldung erhalten, dass das Verbot in keiner Verhältnismäßigkeit zu anderen Lockerungen stehe. „Wenn wir sehen, wie in anderen Bereichen vieles möglich und erlaubt ist, wo die Menschen viel näher aneinander sind und sich dabei noch bewegen und berühren, wieso dann diese Einschränkungen in den Kirchen?“ Als Beispiele nennt er Fußballspiele aber auch die Öffnung von Bordellen. „Auch wenn das kein schöner Vergleich ist.“

Sollte das Singen im Gottesdienst wieder erlaubt werden? Ja Nein Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Sollte das Singen im Gottesdienst wieder erlaubt werden? Sollte das Singen im Gottesdienst wieder erlaubt werden? So haben unsere Leser abgestimmt Ja

Nein Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Kirchgänger sehen sich als mündige Bürger

Hygienetechnisch sieht Wohs seine Kirchen in der katholischen Pfarrei Seliger Eduard Müller gut aufgestellt, damit wieder gesungen werden kann. Rund 60 Gläubige kommen derzeit in die Gottesdienste in St. Maria-St. Vicelin, die Platz für 200 Besucher bietet. „Wir haben genügend Platz, um Abstand einzuhalten, der größer ist als 1,50 Meter.“ Außerdem attestiert er den Besuchern viel Disziplin bei der Einhaltung der Vorgaben. „Es wird immer von Verantwortung gesprochen. Jeden Tag hören wir es im TV. Warum vertraut man den Menschen nicht? Wir sind doch mündige Bürger, die ihre Freiheit haben und selbstbewusst mit ihr umgehen wollen.“

Lesen Sie auch: Kirchen fordern, dass Singen wieder erlaubt wird

Etwas zurückhaltender äußert sich Thomas Benner, Propst der katholischen Pfarrei Franz von Assisi in Kiel. Er hält Gottesdienst in verschiedenen Gemeinden rund um die Kieler Förde, darunter in St. Bonifatius in Kronshagen. „Wir dürfen manchmal Besucher nicht mehr hineinlassen, da wir voll sind.“ Je nach Kirche sind zwischen 30 und 70 Teilnehmer erlaubt, die nach einem vorab entworfenen Plan so verteilt werden, dass sie etwa 1,50 Meter auseinander sitzen. Empfohlen wird beim Singen allerdings eine Distanz von zwei Metern bis 2,50 Metern.

"Wums und Wechselspiel" fehlt im Gottesdienst

„Ich verzichte lieber auf das Singen, wenn dadurch mehr Besucher am Gottesdienst teilnehmen können“, sagt Benner, der aber natürlich bedauert, dass die „Gemeinde stumm wie Fische ist“. Mit Instrumental-Musik und Solisten fängt die Pfarrei Franz von Assisi auf, dass nicht gesungen werden darf. Die St. Bonifatius-Kirche hat das Glück, dass sie mit Gabriele Ismer eine Organistin hat, die gut und gerne singt und alleine den Gesangspart der Gläubigen übernimmt. „Mir macht das Singen nichts aus, aber es fehlt natürlich der Wums und das Wechselspiel mit der Gemeinde“, sagt Ismer, die seit sechs Jahren in der Pfarrei die Orgel spielt. „Ich muss mich bei der Musik zurückhalten, damit die Besucher den Gesang hören können.“

Die Besucher der Vorabendmesse am Sonnabendabend in St. Bonifatius sind dankbar, mit Gabriele Ismer eine so vielfältige Musikerin in der Gemeinde zu haben. „Es ist eine sehr schöne Alternative, aber natürlich fehlt es mir, selbst singen zu können“, sagt Andrea Biercher. „Als Gottesdienstbesucher fühlt man sich da in einer passiven Rolle.“

Für Martina Wittrin ist es „ein großer Verlust“, dass nicht gesungen werden darf. „Der Gesang hat etwas Beschützendes.“ Die Kronshagenerin kann zwar die Argumentation nachvollziehen, dass sich das Corona-Virus beim Singen eher verbreiten kann. „Aber mit dem richtigen Hygienekonzept wäre es bestimmt machbar.“

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite