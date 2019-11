Das Ziel ist klar: Die Bundeswehr soll sichtbarer in der Gesellschaft werden. Deshalb will Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wieder mehr öffentliche Gelöbnisse veranstalteten. Zum 64. Gründungstag der Truppe wurde in sechs Städten die Zeremonie vollzogen - auch in Plön.