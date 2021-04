Kiel

Nicht erst seit den eigennützigen Malefizen diverser Politiker haben die Masken ihre Unschuld verloren. Nein, der Wendepunkt war der Switch zur sogenannten OP-Maske, die jeden unbescholtenen Bürger aussehen lässt wie den Chirurgen aus der Vorabendserie. Und kaum liefern die Hersteller diese zumindest in Modefarben, deutet sich der nächste Paradigmenwechsel an. Mit dem Inkrafttreten einer neuen Corona-Verordnung müssen Hamburger im Nahverkehr und beim Friseur neuerdings eine FFP2-Maske tragen. Wer dies tut, könnte man in Anlehnung an Karl Lagerfelds Jogginghosen-Diktum sagen, hat vielleicht noch nicht die Kontrolle über sein Leben, aber doch die über sein Gesicht verloren.

Nun heiligt der Zweck natürlich die Mittel. Aber in Anbetracht solcher Entwicklungen erinnert man sich fast ein wenig wehmütig an den Beginn der Corona-Ära, als in ganz Schleswig-Holstein die Nähmaschinen surrten, weil vor allem die Landfrauen für die Maskenversorgung der Bevölkerung verantwortlich zeichneten. Deren Erzeugnisse könnten jetzt eigentlich zum Recycling zu den Produzentinnen zurückkehren. Denn diese sind ja bekanntlich auch in der Kunst des Patchworkens versiert.