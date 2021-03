Glückspilze im Norden: Vier Tipper aus dem Norden um eine halbe Million Euro reicher

Kiel

Gleich vier Menschen aus Norddeutschland haben beim Eurojackpot jeweils über eine halbe Million Euro gewonnen. Unter den glücklichen Gewinnern ist auch eine Tipperin oder ein Tipper aus Hamburg-Mitte, wie Lotto Hamburg am Montag mitteilte.

Der oder die Glückliche gab den Spielschein am Freitag kurz vor Annahmeschluss im Internet ab. Mit den fünf richtigen Gewinnzahlen (6 - 11 - 18 - 26 - 34) und einer passenden Eurozahl fehlte nur noch die zweite der beiden Eurozahlen (5 und 8) für den Jackpot-Gewinn.

Europaweit haben gleich fünf Spieler in der zweiten Gewinnklasse gewonnen. Sie teilen sich die Gewinnsumme, so dass jeweils rund eine halbe Million Euro nach Hamburg, Niedersachsen (zwei Mal), Schleswig-Holstein und in die Tschechische Republik gehen. Den mit rund 63 Millionen Euro gefüllten Jackpot knackte eine Tipperin oder ein Tipper aus Baden-Württemberg.

Von RND/dpa