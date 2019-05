Glückstadt

Um 17 Uhr entschlossen sich Beamte in Zivil, auf der Stadtstraße in Glücksburg eine Frau in einem Polo zu überprüfen. Sie stoppten die Frau in der Straße Am Neuendeich. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war - eigenen Angaben zufolge stand sie unmittelbar vor der Führerscheinprüfung.

Zudem befanden sich an dem Wagen falsche Kennzeichen mit ausgeschnittenen, originalen TÜV- und Zulassungsstempeln, so die Polizei am Donnerstag. Für die Manipulation sei ihr 35-jähriger Freund verantwortlich, so die 22-Jährige.

Diverse Anzeigen gegen 22-Jährige

Die Beamten stellten die Kennzeichen und die Fahrzeugschlüssel sicher und fertigten eine Anzeige wegen der Urkundenfälschung, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

