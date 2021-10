Kiel

Wer auf das Thermometer schaut, könnte fast meinen, es wäre noch Sommer. Hohe Temperaturen, Sonne satt in Schleswig-Holstein. Und das mitten im Herbst. Auch am kommenden Wochenende soll es schön bleiben.

Wetter in Schleswig-Holstein: Bis zu 15 Grad am Wochenende

„Uns erwartet ein goldenes Herbstwochenende“, sagt Christian Schubert, Meteorologe der Wetterwacht Kiel. Die Höchsttemperaturen liegen am Sonnabend bei 13 bis 15 Grad, bis auf wenige Wolkenschleier bleibt der Himmel blau, bei bis zu zehn Sonnenstunden.

Am Sonntag wird es ein wenig kühler, Sonne und freundliches Wetter bleiben. Erst am Abend kann es auf den nordfriesischen Inseln zu leichtem Niederschlag kommen.

Herbst in Schleswig-Holstein: Pilzesammeln lohnt sich

Das perfekte Wetter also, um den Herbst zu genießen. Denn das Wetter mag sommerlich sein, der Herbst ist dennoch präsent. Die Blätter an den Bäumen färben sich bunt, Pilze sprießen aus dem Boden. „Es ist Pilzhochsaison“, sagt Vivien Hauser von der Kieler Pilzfreunden.

So wie im Domänental sprießen die Pilze in ganz Schleswig-Holstein aus dem Waldboden. Quelle: Ulf Dahl

Und gibt direkt einen Tipp fürs Wochenende: „Es lohnt sich jetzt, Pilze zu sammeln. Bei schönem Wetter kann man die Pilze gut erkennen.“ Pilzesammeln – eine von vielen möglichen Aktivitäten im Herbst.

Große Herbstmärkte in Molfsee und Kiel

Eine andere: Einen der vielen Herbstmärkte in Schleswig-Holstein besuchen.In Molfsee beispielsweise biegt der große Herbstmarkt in die Zielgerade ein. Am 9. und 10. Oktober können Besucherinnen und Besucher noch von 9 bis 18 Uhr regionale Produkte kaufen und Handwerkern beim Drechseln über die Schulter schauen.

In der Kieler Innenstadt findet am Wochenende ein großer Bauernmarkt statt. Quelle: Ulf Dahl

Auch in Kiel wird es herbstlich. Die Innenstadt verwandelt sich am 9. und 10. Oktober vom Sophienhof bis zur Altstadt in einen regionalen Umschlag­platz für frische Produkte direkt vom Bauernhof, regionale Spezialitäten und landes­typische Traditionen. Damit sich ein Marktbesuch auch an jedem Tag lohnt, haben die meisten Geschäfte der Kieler Innenstadt außerdem am Sonntag, 10. Oktober, von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Zur Galerie Der Herbst ist in Schleswig-Holstein angekommen: Wir haben Tipps und Anregungen, was Sie in der goldenen Jahreszeit im Land zwischen den zwei Meeren unternehmen können.

Und sonst? Von Radtouren, über eine entspannte Zeit am Strand bis hin zu Stand-up-Paddling: Viele weitere Anregungen, Impressionen und Ideen für einen schönen Herbst in Schleswig-Holstein finden Sie in unserer Bildergalerie.

Von Jonas Bickel (Text) und Ulf Dahl (Fotos)