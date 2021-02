Goltoft

Wenn Segler den Namen Wilfried Erdmann hören, huscht ein ehrfürchtiges Lächeln übers Gesicht. Der Extremsegler ist eine lebende Legende. Von 1966 bis 1968 umrundete Erdmann mit seinem Segelboot „Kathena“ als erster Deutscher allein die Welt.

Jahre später folgten Nonstop-Umseglungen sowohl in West-Ost-Richtung als auch gegen den Wind in Ost-West-Richtung. Nun hat der 80-Jährige, der im kleinen Ort Goltoft an der Schlei lebt, ein neues Buch veröffentlicht. Darin erzählt er von seinen Segelerfahrungen - von seinem Kampf mit den Naturgewalten, von unendlicher Einsamkeit und dem Fluch der Eile.

Weltumsegler Wilfried Erdmann und sein neuestes Buch

Monatelang haben Wilfried Erdmann und sein Sohn Kym (48) - ein Kieler Grafikdesigner - an dem neuesten Werk getüftelt. Herausgekommen ist nun so etwas wie ein Lebensvermächtnis. Aber auch eine Liebeserklärung ans Meer. Die schönsten Bilder von seinen zahlreichen Reisen vereinen sich mit Logbuch-Einträgen und fast philosophischen Betrachtungen.

Der Reiz nach Abenteuern war immer sein Antrieb. Er zitiert den Schriftsteller Hermann Hesse: „Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.“

Informationen zum Buch Wilfried Erdmann, „Ich bin auf See“, Delius-Klasing-Verlag, 45 Euro, ISBN 978-3-667-11853-0

Als erster Allein-Weltumsegler ging er in die Geschichte ein

Als 28-Jähriger war er 20 Monate allein unterwegs mit einem geplankten Holzboot von 7,50 Meter Länge. Aufgebrochen mit gerade mal 100 Seemeilen Erfahrung. Als erster deutscher Allein-Weltumsegler ging er später in die Geschichte ein.

Sein Antrieb: „Ich wollte auf eigenem Kiel über den Ozean und in die Südsee. Ich wollte in einer Lagune vor Anker liegen unter Palmen ausgestreckt, in den Händen eine Kokosnuss halten, von einem Südseemädchen gereicht“, erzählt er. „Das war damals mein brennendes Ziel.“

Lesen Sie auch: Wilfried Erdmann kann nicht ohne die See

Grenzen erleben und etwas Außergewöhnliches leisten. Immer wieder zog es ihn in seinem Leben hinaus aufs Meer. Auch heute noch kann er das Segeln nicht lassen. „Dieses Jahr“, so erzählt Wilfried Erdmann, „soll das Boot wieder zu Wasser. Wohin wir dann segeln, hängt auch ein wenig von Corona ab.“

Zusammen mit seiner Frau Astrid (75) hat er unzählige Touren gemeinsam gemacht. Auch sie hat das Segel-Gen in sich, auch wenn die Seekrankheit ihr ständiger Begleiter ist. 2018 waren sie monatelang bis Gotland unterwegs.

„Die Ostsee ist eines der schönsten Segelreviere der Welt“, sagen beide. Sie schwärmen von der Vielzahl ganz unterschiedlicher Küstenformationen. Von Förden, Binnenseen, Schären und Inseln. „Schon nach wenigen Meilen, wenn wir die Schleimünde erreichen, erholen wir uns von der Hektik der Vorbereitungen“, sagen sie. „Du segelst nur ein Stück und lässt ein ganzes Land hinter Dir.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zusammen mit seiner Frau Astrid und Sohn Kym auf allen Weltmeeren unterwegs

Dabei haben die beiden die entlegensten Winkel der Erde bereist. In jungen Jahren auch mit ihrem dreieinhalbjährigem Sohn Kym. Auf einer Weltkarte im Buchdeckel sind die Fahrten eingezeichnet. Viele Linien inmitten der Weltmeere.

Sogar die Radtour, die Wilfried Erdmann als 18-Jähriger nach bestandener Tischlerlehre auf dem Diamant-Fahrrad zurücklegte, ist aufgeführt. Damals ging es von Deutschland über Frankreich, Nordafrika, dem vorderen Orient bis nach Indien.

Von der Einsamkeit auf hoher See

Das Fernweh hatte ihn schon früh im Griff. „Ich werde oft gefragt, warum eine Weltumseglung nach der anderen folgte“, sagt er und schmunzelt. Die Antwort ist für ihn ganz klar: „Weil Segeln mein Leben ist.“ Dafür nahm er auch tosende Stürme, zerrissene Segel und Würmer im Schwerkasten in Kauf. Und auch die Einsamkeit.

„Ich kenne die Einsamkeit gut“, sagt der Segler, der all die Reisen mit Vorträgen und Büchern finanzieren konnte. „Man ist mit nichts zufrieden, nichts schmeckt und man hat starke Verlassenheitsgefühle.“

Als er allein die Welt umrundet, spricht er mit seinem Boot, seinem Kochtopf und dem Wind. Aber auch Bücher sind seine treuen Begleiter. In einsamen Nächten stehen ihm Max Frisch, Hermann Melville, Joseph Conrad und Ernest Hemingway zur Seite. So sind Gischt, Seegang, Stille zu ertragen.

Zur Galerie Fotostrecke: Wilfried Erdmann und die Liebe zum Meer

„Das Meer betrachten, heißt das Leben betrachten“

„Das Meer ist wie das Leben“, sagt er. „Das Meer betrachten, heißt das Leben betrachten.“ Erst mit 60 Jahren, so erzählt er, sei er erfahren gewesen im Umgang mit Sturm und Angst. „Die Angst lehrte mich Hinsehen“, sagt er. Die See kann er inzwischen lesen wie ein Buch.

Das Meer, so erzählt er weiter, ist seine „älteste Liebe“. Das Meer, aber auch am Meer zu sein oder im Meer. Mal ist es grün, mal blau, mal grau, mal kalt, mal ruhig, mal schaumumtost. Vielleicht auch deshalb so faszinierend, weil es nie gleich bleibt - so wie das Leben.

Ist er auf dem Meer, lässt er den Alltag hinter sich. Die Sorgen, die Schwere, die Grenzen. Oft schreiben ihm Segler und fragen nach Tipps und Ratschlägen. „Viele schreiben vom Fluch der Eile, dass die gegenwärtige Überforderung sie krank macht und sie davon träumen, auf dem Boot alles hinter sich zu lassen“, sagt er. „Ich kann sie in ihrem Traum nur ermutigen. Das wirklich Spannende im Leben musst Du selbst machen.“

Wilfried Erdmann, „Ich bin auf See“, Delius-Klasing-Verlag, 45 Euro, ISBN 978-3-667-11853-0