Für zwei Hamburger Schulklassen nahm ein Klassenausflug am Mittwoch eine unschöne Wendung. Der angemietete Bus wies schwere Mängel auf. Gegen 17 Uhr entdeckte die Polizei das Gefährt, an dem schon äußerlich Rost erkennbar war, auf der A 23 in Richtung Hamburg fahrend und zog es aus dem Verkehr.