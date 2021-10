Lange haben die Kielerinnen und Kieler auf diesen Tag gewartet: Am Montagmittag soll das Segelschulschiff „Gorch Fock“ nach sechs Jahren Sanierung wieder den Marinestützpunkt in Kiel anlaufen. KN-online sammelt die schönsten Leserfotos von diesem Tag in einer Bilderstrecke. Machen Sie mit!