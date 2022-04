Achterwehr/Nortorf

Es gibt seit Sonntag keine gesetzlichen Auflagen mehr zum Tragen von Masken im Gottesdienst. Allerdings Empfehlungen. Kirchengemeinden gehen individuell mit der jüngsten Lockerungsstufe zum Infektionsschutzgesetz um. Nortorf und Achterwehr sind zwei Beispiele.

Fallen jetzt für alle die Masken? In Nortorf und in Flemhude gilt: Nicht alles, was erlaubt wird, wird von den Gottesdienstbesuchern durchgezogen. „Wir halten uns an die aktuelle Allgemeinverfügung des Kreises,“ sagt Pastor Merten Biehl von der Kirchengemeinde St. Martin in Nortorf. „Bei uns gilt im Gottesdienst ab sofort Null-G,“ erklärt Pastor Merten Biehl zur neuesten Lockerungsstufe des Landes.

Jeder und jede darf ohne Maske die Kirche betreten. Entscheidend sei das persönliche Sicherheitsgefühl, keine Verordnung. Es gibt allerdings eine Mengenbegrenzung: Ab 100 Gästen in der St. Martin Kirche soll Maske getragen werden, beschloss der Kirchengemeinderat. „Wir gehen davon aus, dass Gottesdienstbesucher weiterhin eine Maske auf Tasche haben“, sagt Merten Biehl.

Bei mehr als 100 Besuchern soll in der Kirche Flemhude eine Maske getragen werden

Vortragende – dazu zählen die Pastorinnen und Pastoren und die Sängerinnen und Sänger aus dem Kirchenchor sowie Solisten – brauchten während der gesamten Pandemie während des Vortrags keine Maske zu tragen. Für die Kirchengemeinde gilt die Empfehlung: Während des Singens der Kirchenlieder weiterhin einen Mund-Nasenschutz tragen. „Das ist vorläufig“, betont Merten Biehl. Der Kirchengemeinderat sei noch in der Meinungsfindung. „Wir behalten uns Änderungen vor.“

Pastor Andreas Lux von der Kirchengemeinde Flemhude, das zum Amt Achterwehr gehört, erklärt die Regeln, die ab sofort in allen Kirchen und Kapellen der Gemeinde gelten: Es ist in das eigene Ermessen der Gottesdienstbesucher gestellt, wie sie mit der Lockerung umgehen.

Auch in Flemhude dürfte der Kirchenchor ohne Maske singen. „Das ist allerdings noch nicht dran.“ Der Chor hat in den nächsten Wochen noch keine Auftritte. Nach der coronabedingten Pause sei der Chor in der Findungsphase.

Besucherzahl in der Kirche Flemhude auf 80 begrenzt

In der Kirche Flemhude bleibt nach Kirchenvorstandsbeschluss die Besucherzahl weiterhin auf 80 begrenzt. „Das wird allerdings nur bei Beerdigungen wichtig.“

Bei anderen Gottesdiensten bleibt die Besucherzahl ohnehin unter dem kritischen Wert.Zum eigenen Verhalten blickt Andreas Lux auf die weiterhin hohen Inzidenzwerte in Schleswig-Holstein. „Wenn ich durch die Kirche gehe, trage ich Maske, zur Predigt nehme ich sie ab.“

Bei der Maske zählt die Eigenverantwortung

Barbara Frenzel aus dem Kirchenvorstand hält es ähnlich: „Ich werde weiter Maske tragen, überall, wo sich viele Menschen begegnen. Ich fühle mich sicherer mit Maske.“ Dass über das Tragen von Masken jetzt selbst entschieden werden kann, „finde ich gut.“

Alle Gottesdienstbesucher in der St. Moritz-Kapelle in Schönwohld, die zur Kirchengemeinde Flemhude zählt, trugen während des Gottesdienstes durchgehend freiwillig Maske. Eine Gottesdienstbesucherin erklärte: „Es gibt in den Kirchengemeinden viele Ältere, da ist der Schutzbedarf weiterhin hoch.“ Für sie ist die Maske Eigenschutz, um das Risiko einer Ansteckung zu verringern: „Ich besuche nächste Woche meine Eltern.“