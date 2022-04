Kirchbarkau

Große Freude bei den rund 1700 Pastorinnen und Pastoren der Nordkirche: Erstmals seit zwei Jahren dürfen sie wieder Ostern fast so feiern wie vor der Pandemie. Das Land hat keine Corona-Beschränkungen erlassen, empfiehlt allerdings bei Gottesdiensten in Innenräumen das Tragen von Masken. Wie es sich anfühlt, wieder vor vollem Haus zu predigen und wie der Krieg in der Ukraine auch hier die Menschen bewegt, erzählt stellvertretend für alle anderen Felix Meyer-Zurwelle. Der 44-Jährige ist Pastor in Kirchbarkau im Kreis Plön.

Herr Meyer-Zurwelle, haben Sie schon alle Ostereier für Ihre fünf Kinder versteckt? Nach zwei Jahren Pandemie bedingter Pause wird es ja in diesem Jahr wieder stressig für Sie als Pastor. Da bleibt vermutlich nicht viel Zeit fürs Private.

Felix Meyer-Zurwelle: Es war auch schon unter Pandemie-Bedingungen stressig. Es liegt eine anstrengende Zeit hinter uns allen. Für mich und unsere Mitarbeitenden hieß es in den vergangenen Monaten Filme drehen, digitale Formate für Verkündigung und Lehre, Brief und Überraschungen für Ältere und Einsame, Kirche auf offener Bühne, Kindergottesdienst aus der Tüte, Kurende singen von Haus zu Haus, und jeden Sonntag die Kirche unter freiem Himmel aufbauen. Wenn man zurückblickt – und fragen sie einmal unseren Küster: Kirche hatte keine Pause. Aber klar, endlich gibt es wieder ähnliche Gottesdienst-Formate wie vor der Pandemie. Von daher werden wir es gut schaffen, die Ostereier noch rechtzeitig zu verstecken – trotz Kinderschar.

Rechnen Sie am Ostersonntag mit einer vollen St. Katharinenkirche?

Ja und Nein. Wie man bei uns sieht, ist die Kirche wegen der umfangreichen Sanierung noch eingerüstet. Im Pastoratsgarten hoffe ich auf einen guten Besuch. Wir feiern die Osternacht mit einem Angebot draußen. Beginn ist um 5 Uhr auf dem Friedhof in Kirchbarkau. Anschließend geht es mit Osterkerze zum Pastoratsgarten. Dort findet dann der Gottesdienste am Steinaltar statt. Der Gottesdienst am Ende der Osternacht mit einer Mischung aus altkirchlichen Gesängen und Taizé ist sehr beliebt, und das erste Osterfeuer zur aufgehenden Sonne macht Ostern sinnlich erfahrbar. Wer bei uns früh aufsteht, kann der Auferstehungskraft noch mal ganz neu nachspüren. Ein heißer Kaffee und Osterbrot zur Belohnung am Ende erweckt und stärkt die müden Glieder zusätzlich.

Die Formen des Miteinanders können Ostern 2022 erneut entdeckt werden

Das wird bestimmt ungewohnt für so manchen Kirchgänger und so manche Kirchgängerin.

Ja, wir alle müssen wohl die Formen des Miteinanders erneut entdecken und beleben. Sich auszutauschen über das, was wir denken und fühlen, ist gar nicht mehr so einfach. Auch das Aushalten zum Beispiel, dass man sich etwas näher kommen darf, will neu gelernt sein. Zu merken, dass Singen nicht gefährlich ist, kann da schon mal als Anfang eine heilsame Übung sein.

Osterbotschaft einer Fußball-Legende: „Lebbe geht weider“ Dieses Jahr werden wieder Ostergottesdienste in den Kirchen stattfinden. Wer daran noch nicht in Präsenz teilnehmen kann und will, findet auf der Homepage der Evangelischen Kirche etliche Alternativ-Angebote zur Osterzeit. So liest der bekannte Schauspieler Rufus Beck die Passions- und Ostergeschichte, es gibt Bastel-Tipps für Kinder, kindgerechte Erklärungen zum Fest sowie Textvorschläge für eine Andacht mit dem Nachwuchs im eigenen Garten. Sogar eine Fußball-Legende verkündet die Oster-Botschaft: Der frühere Trainer der Eintracht Frankfurt, Dragoslav Stepanovic, hat die biblische Auferstehungsgeschichte in einem kurzen Video nacherzählt. Seine Osterbotschaft: „Lebbe geht weider“. All das findet sich unter https://www.ekd.de/ostern-von-zu-hause-54669.htm

Welche Regeln werden während des Gottesdienstes gelten?

Da wir draußen feiern, halten wir Abstände ein und singen ungefährdet und befreit. Im Gemeindehaus lassen wir sicherheitshalber die Masken auf. Es gelten auch bei uns keine Zugangsbeschränkungen mehr.

Gibt es zu Ostern auch Angebote für Menschen, die sich noch nicht in eine volle Kirche wagen?

Wir werden einen kurzen Ostermusikfilm auf die Homepage stellen, den wir schon 2021 erfolgreich gedreht und gezeigt haben und der vielen Menschen die Osterbotschaft ins Haus gebracht hat – ein starker Trost auch für das 2019 abgesagte Musical Jesus Christ Superstar. Zudem übertragen wir den Familiengottesdienst am Ostermontag auch online. Der findet um 10.30 Uhr draußen am Steinaltar im Pastoratsgarten statt.

Ostern ist das Fest der Auferstehung. Wird der Krieg in der Ukraine in Ihrer Predigt eine Rolle spielen?

Die Osterbotschaft wird besonders den Menschen in der Ukraine gelten

Eher der so unendlich weit entfernt scheinende Frieden, den Sie und wir alle ersehnen – aber ja, die Osterbotschaft wird besonders den Menschen in der Ukraine gelten und ihren Angehörigen auf der Flucht. Es wird nicht beim gewaltsamen Tod bleiben. Diese Hoffnung lässt die Ukrainer ja immer wieder aufstehen und für das Leben und die Freiheit kämpfen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leben Menschen aus der Ukraine derzeit in Kirchbarkau und dem Umland?

Es scheint, dass derzeit die Menschen noch in größere Kommunen und Städten untergebracht sind. Ich weiß aber von einigen, die Wohnraum haben registrieren lassen. Wir haben im Jahr 2015 Erfahrungen in der Flüchtlingshilfe gemacht, und die Helfer wären sicher bereit, sollte mehr Unterstützung gebraucht werden.

Andere Pastoren haben erzählt, dass viele der Neubürger und -bürgerinnen trotz der katastrophalen Situation in ihrer Heimat neugierig darauf sind, wie wir hier in Deutschland Ostern feiern.

Das kann ich mir gut vorstellen. Die Unterschiede fangen ja schon bei den verschiedenen Osterfest-Terminen an. Am liebsten hätte ich aus Solidarität den orthodoxen Termin eine Woche später gewählt. Das wäre ein starkes Zeichen der Solidarität gewesen. Wir sollten da als Kirche uns vielleicht beim Ostertermin einmal einigen. Denn es bleibt dieselbe Botschaft – ein Christus, ein Glaube.

Was ist Ihre ganz persönliche Osterbotschaft in diesem Jahr?

Ich sah in die Augen einer von Krankheit zum Tode gezeichneten Frau, in deren Blick so viel Liebe und Leben war, als wir uns für immer verabschiedeten. Da habe ich gesehen, was Auferstehung bedeutet. Egal wie dem Tod verfallen unserer Welt ist – man kann uns schlagen, verspotten, gewaltsam töten, aber uns nicht die Würde unseres Lebens und die Fähigkeit zu lieben nehmen. Und das, was Gott danach vollbringen kann, wird stärker sein als das Leid, die Lügen der Aggressoren und der gewaltsame Tod. Die Frau, die ich erwähnt habe, erlangt – wie er – Frieden und Freiheit für immer. Das möge auch die Verheißung für alle Ukrainerinnen und Ukrainer sein.