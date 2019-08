Verwestes Baby: Festnahme in Wacken

Schleswig-Holstein Grausiger Fund in Rieseby - Verwestes Baby: Festnahme in Wacken Ein grausiger Fund am Donnerstagabend hat in Rieseby und Wacken für Aufregung gesorgt: Nachdem Anwohner eine verweste Babyleiche gefunden hatten, ermittelte die Kripo Kiel die Mutter – und ließ sie auf dem Festival festnehmen. Diese KN-online-Informationen bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Von Niklas Wieczorek

Nach dem Fund der Babyleiche in Rieseby nahm die Polizei die Mutter noch in der Nacht auf dem Festival in Wacken fest. Quelle: Juliane Häckermann (Symbol)