Kiel

„Wir haben noch im letzten Moment unser Festival-Leitthema geändert: Weil der Klimawandel in diesem Jahr endlich die öffentliche Aufmerksamkeit bekommt, die er schon lange verdient, wollen wir dies mit Hintergründen und Aktuellem unterstützen“, erklärt Festivalleiter Dirk Steffens im druckfrischen Programmheft, das am Mittwoch im Studio Filmtheater in Kiel vorgestellt wurde.

Auch Hannes Jaennicke kommt

Zum Green Screen Festival vom 11. Bis 15. September werden gut 20000 Zuschauer und 200 Filmemacher aus aller Welt erwartet – auch der Schauspieler und Tierschützer Hannes Jaennicke. Weitere 200000 Gäste werden weitere Green-Screen-Veranstaltungen in diesem Jahr besuchen", hofft Markus Behrens vom Festivalmanagement.

274 Filme aus 74 Ländern wurden fürs Festival eingereicht - 119 davon werden in neun Spielstätten gezeigt. Zur Verleihung der international begehrten Preise in 16 Kategorien kommt der schleswig-holsteinische Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne).

Vom Wolf bis zur Kreuzfahrtschiffahrt

Noch nie war das Festival mit den Filmen so nah dran an aktuellen politischen Themen. „Wie bleiben wir mobil? Die Zukunft ohne Autos“ und „Wölfe Schützen oder schießen“ sind nur zwei Beispiele dafür. Andere Filme gehen Moorbränden ( „Unser Torf“, 13. September) nach, klären über „Dreckige Luft vom Traumschiff?“ (13. und 14. September) und „Das schmutzige Geschäft mit der Grillkohle“ auf (14. September).

Auch bei den Eckernförder Gesprächen am 10. September in der Stadthalle heißt es „Klimaschutz? Na klar! Aber was hilft Mensch und Natur wirklich?“ Auf dem Podium: Christian Berg, Professor für Nachhaltigkeit und Präsidiumsmitglied beim Club Of Rome Deutschland.

Online-Ticketverkauf startet

Es wird aber auch darum gehen, die Schönheit und Vielfalt des blauen Planeten zu zeigen – Weltreisen für die Zuschauer ohne CO2-Fußabdruck. "Denkbar ist das bei einem Etat von 300000 Euro nur, weil sich neben vier Hauptamtlichen 150 Ehrenamtliche das gesamte Jahr über für das Festival engagieren", erklärte Ulrike Lafrenz, Vorsitzende des Fördervereins.

Tickets gibt es bis 31. August 2019 online

