Zeugen hatten an einem Fenster in der Strandallee in Grömitz eine schwarze Pistole mit aufgeschraubten Schalldämpfer gesehen und die Polizei alarmiert.

In der zugehörigen Wohnung trafen die Beamten einen 18-Jährigen an, der sich nach Polizeiangaben aufbrausend und uneinsichtig zeigte. Er präsentierte den Einsatzkräften einen Koffer mit einer Schreckschusspistole mit dazugehörigem Schalldämpfer und entsprechender Munition. Weiter fanden die Polizisten auf der Schreibtischplatte vor dem Fenster eine leere Patronenhülse.

Grömitz : Gegen 18-Jährigen wird nun ermittelt

Die Waffe und das Zubehör wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige Ostholsteiner muss sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Zum Motiv machte er gegenüber den Beamten keine Angaben.

