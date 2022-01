Größte Cannabisplantage seit Jahren in Schleswig-Holstein ausgehoben

Königshügel/Kiel

Schlag gegen den illegalen Drogenhandel in Schleswig-Holstein: Die Polizei hat eine riesige Cannabisplantage im Örtchen Königshügel ausgehoben. Mit rund 6000 Pflanzen handelt es sich um einen rekordverdächtigen Fund, der nur durch Kommissar Zufall glückte. Denn die Aufzuchtanlage war wegen eines Feuers auf dem Resthof entdeckt worden.

Mit dieser Überraschung rechneten die rund 60 Einsatzkräfte von vier Feuerwehren nicht, als sie am Sonntagmorgen gegen 9.15 Uhr nach Königshügel ausrückten, einer 180-Einwohner-Gemeinde zehn Kilometer westlich von Rendsburg. Laut Polizei war auf dem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb ein kombiniertes Wohn- und Stallgebäude in Brand geraten, „aus dem Dachstuhl schlugen offene Flammen“.

Marihuana im Wert von mehr als 100 000 Euro in Königshügel

„Nachdem die Feuerwehr das Feuer löschen konnte, stellten die Einsatzkräfte fest, dass in dem Gebäude Marihuana-Pflanzen gezüchtet worden waren“, so Sönke Petersen, Sprecher der Polizeidirektion Neumünster. Nach und nach brachten die Kameraden und die eingesetzten Polizisten immer mehr Pflanzen aus dem verwinkelten Gebäude zum Vorschein. Eine erste Zählung ergab etwa 6000 Stück.

„Das ist eine ungewöhnlich große Menge, so etwas hatten wir seit Jahren nicht“, sagte Petersen. „Vom Setzling bis zur ausgewachsenen Pflanze war alles dabei. Eine gewisse Menge war offenbar auch schon für den Verkauf hergerichtet worden.“ Nach Schätzungen der Polizei wären zudem mindestens zehn Kilogramm der Blüten und kleinen Blätter an den Hanfgewächsen bereits erntefähig gewesen.

Getrocknet ergeben sie die Droge Marihuana mit berauschender Wirkung. Ein Gramm davon bringe Dealern zehn Euro, so Petersen. Insofern gehe die Polizei von einem Straßenverkaufswert von mehr als 100 000 Euro aus, den sie auf dem Resthof in Königshügel gefunden hat. Wer die Plantage im hinteren Teil des aufgegebenen Stalls eingerichtet hat, ist noch unbekannt.

Landeskriminalamt: Seit zehn Jahren kein Fund dieser Größe in Schleswig-Holstein

Festnahmen gab es noch nicht. „Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen“, sagte Petersen. Dabei steht offenbar auch der Besitzer des Hofs im Fokus. Die Riesen-Plantage hat selbst die Beamten überrascht. „In den vergangenen zehn Jahren gab es in Schleswig-Holstein keinen Fund dieser Größenordnung“, sagte Carola Jeschke vom Landeskriminalamt auf Nachfrage.

Die Kripo unterscheidet ihr zufolge zwischen Kleinplantagen mit 20 bis 100 Pflanzen und Großplantagen mit 100 bis 1000 Pflanzen. Von Profiplantagen sprechen die Beamten, wenn sie 1000 oder mehr Pflanzen finden. Davon gab es zuletzt eine im Oktober 2020 in Hasenkrug im Kreis Segeberg, wo die Beamten auf rund 2350 Hanfgewächse stießen. Einen Monat später wurde eine Zucht in Oststeinbek im Kreis Stormarn mit mehr als 1000 Pflanzen ausgehoben.

Im vergangenen Jahrzehnt nahm die Zahl der Fälle stark zu. Während die Polizei 2010 noch insgesamt 30 Indoor-Plantagen aller Größenordnungen in Schleswig-Holstein aufdeckte, hat sich die Zahl bis 2019 auf 69 Stück mehr als verdoppelt. 2020 ging die Zahl auf 40 Funde zurück, für 2021 liegen laut Jeschke noch keine Auswertungen vor.

In den meisten Fällen handelte es sich um Kleinanbau in Kellern oder kleinen Wohnungen. Profiplantagen waren jeweils nur eine oder zwei dabei – allerdings nicht so groß wie nun in Königshügel. Nach Schätzungen der Polizei wurden die Pflanzen dort auf 400 bis 500 Quadratmetern gezüchtet.

Nur wenige Profiplantagen in Schleswig-Holstein aufgedeckt

Belastbare Gründe für die Zunahme des Anbaus seit 2010 liegen dem Landeskriminalamt nicht vor. „Wie in anderen Deliktsbereichen auch ist intensive Ermittlungsarbeit zwingend erforderlich, um den Cannabisanbau aufdecken zu können“, so Carola Jeschke. Die Beamten erfahren ihr zufolge häufig aus laufenden Ermittlungen von Groß- und Profiplantagen.

„Eine ganz wesentliche Rolle spielen aber Hinweise aus der Bevölkerung. Große Plantagen lassen sich nur schwer verbergen. Um nicht entdeckt zu werden, sind häufig technische, gelegentlich auch bauliche Maßnahmen erforderlich, die wiederum von aufmerksamen Mitmenschen oder Nachbarn beobachtet und der Polizei mitgeteilt werden“, berichtete sie.

Das gelte besonders, wenn es sich um viele Pflanzen handle. „Der in Teilen enorme Stromverbrauch hat bereits einige Vermieter stutzig werden lassen und zur Feststellung von Indoor-Plantagen geführt“, so Jeschke. Im Fall Königshügel sei laut Sönke Petersen nicht auszuschließen, dass das Feuer durch einen Defekt an Geräten zur Wärmeerzeugung oder zur Bewässerung der Gewächse entstanden sei. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.