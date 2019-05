Zwei Bienenvölker stehen seit September in einer Ecke des Gartens der Staatskanzlei in Kiel. „Sie sind stellvertretend auch für andere Insekten dort“, so Staatssekretär Dirk Schrödter, der Chef der Staatskanzlei. Sie sollen auf das Insektensterben aufmerksam machen - auch an anderen Orten.