Essen für bedürftige Familien: Viele Kommunen wissen nichts von den Hilfsgeldern des Bundes

Im Mai 2020 brachte die Bundesregierung das Sozialschutzpaket II auf den Weg, um das Problem der Essensversorgung zu entschärfen. Kommunen und Kreise werden finanziell unterstützt, damit sie Essen für bedürftige Familien zur Abholung bereitstellen oder selbst ausliefern können. „Doch uns ist kein Fall bekannt, dass dies irgendwo umgesetzt wird“, sagt Irene Johns vom Kinderschutzbund. Sie glaubt, dass viele Gemeinden von der Regelung gar nichts wissen. „Das Geld ist da, doch es kommt nicht dort an, wo es gebraucht wird.“ Ihre Lösung: den Betroffenen das Essensgeld direkt auszahlen.

Eine Barauszahlung jedoch, so stellt das Kieler Wirtschaftsministerium klar, sei nicht möglich. „Die derzeitige gesetzliche Regelung lässt dies nicht zu“, so ein Sprecher. Das Ministerium verweist stattdessen auf das Sozialschutzpaket II und die gerade verabschiedeten neuen Bundesbeschlüsse über weitere Hilfen für Haushalte mit geringem Einkommen. Darunter ein einmaliger Kinderbonus in Höhe von 150 Euro, ein Corona-Zuschuss für Empfänger von Grundsicherung in gleicher Höhe sowie ein erleichterter Zugang zur Grundsicherung bis Ende 2021. „Aufgrund dieser aktuellen Beschlüsse dürfte die kritische Lage von Familien im Transferleistungsbezug abgemildert werden“, so der Sprecher. Für Kinderschutz-Chefin Irene Johns sind das alles wichtige Schritte. Aber: „Das reicht nicht.“