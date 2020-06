Der historische Kirchturm der St. Johannis Kirche in Brügge hat am Freitagabend Feuer gefangen. Von einem brennenden Reetdachhaus in der Nähe des hölzernen Kirchturms von 1630 seien Funken übergesprungen und hätten so nach Angaben der Feuerwehr den Brand verursacht. Verletzt wurde niemand.