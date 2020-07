Elmshorn

Ein Mann hat am Mittwochabend einen stundenlangen Einsatz in Elmshorn verursacht. Nach ersten Angaben habe der Mann in einer Bar in der Königstraße gesessen, als er einer Person mitteilte, Sprengstoff in seinen Taschen zu haben.

Daraufhin wurde die Polizei alarmiert, die den Mann schließlich aus der Bar begleitete. Da nicht auszuschließen war, ob der Mann Sprengstoff bei sich führte, rückte der Kampfmittelräumdienst an. Glücklicherweise befand sich in keiner der drei Taschen Sprengstoff.

Neben den Polizeikräften waren auch der Rettungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn, sowie das Deutsche Rote Kreuz für die Verpflegung der Anwohner im Einsatz. Die Königstraße wurde bis in die Morgenstunden gesperrt.

Von Westküsten-News