Die große Mehrheit der Ausflügler hielten sich aber auch an diesem wunderschönen Winterwochenende an die Corona-Regeln.

In Kiel, Neumünster sowie den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde hatte die Polizei am Sonntag bis 16 Uhr 25 Einsätze. Auslöser seien meist Beschwerden von Bürgern gewesen, dass die Corona-Regeln nicht eingehalten würden. „Wenn wir wie am Einfelder See zwei Eishockey-Teams antreffen, die anhand der Trikots ganz offensichtlich gegeneinander antreten, müssen wir das Match auflösen, weil das zurzeit eindeutig verboten ist“, erklärte ein Polizist von der Kieler Leitstelle.

1000 Menschen auf dem Eis: Domänenteich wurde von der Polizei geräumt

Andere Wasserflächen wie der Domänenteich zwischen Kronshagen und Kiel-Mettenhof hätten schon aus Sicherheitsgründen geräumt werden müssen. „Durch den Zufluss der Ottendorfer Au ist die Eisdecke zumindest in einem Teil nicht sicher. Die Fläche wurde deshalb gesperrt. Und auf anderen Teichen war es mit 500 bis 1000 Menschen einfach zu eng.“ Auch am Passader See war der Andrang so groß, dass die Polizei gerufen wurde.

Mehrfach musste die Polizei Kinder vom Eis holen – etwa in Ellerau in Kreis Segeberg. Lebensgefährlich wurde es am Eidersperrwerk, wo 20 Personen auf dem brüchigen Eis unterwegs waren und damit einen Großeinsatz der Polizei auslösten, zwei Hubschrauber inklusive. Am Ende erreichten aber alle selbst das Ufer.

In der Lübecker Bucht war der Ansturm vor allem von Hamburgern besonders groß. Viele mussten dabei weiterfahren als gedacht, denn Travemünde war für sie tabu: Dort gilt wegen der hohen Corona-Infektionszahlen ein Besucherverbot. An anderen Orten – etwa in Kiel-Schilksee – verteilte die Polizei Strafzettel, weil die Rettungswege zugeparkt worden waren.

Eiskaltes Wetter bot bizarre Fotomotive

Angesichts der großen Menschenmengen, die am Wochenende unterwegs waren, seien das zwar mehr Einsätze als erwartet gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Vor allem an den Stränden hätten sich die Menschen aber gut verteilt. Dabei gab es gratis zum sonnigen Wetter jede Menge bizarre Fotomotive. Ingrid Rüger fotografierte fasziniert das Eis im Hafen von Laboe. „Die Eisplatten sind zusammengefroren und bilden jetzt ein interessantes Muster. Wir wohnen hier, aber so etwas haben wir noch nicht gesehen.“

Direkt am Strand hatten Andreas und Brigit Olschweski ein anderes Motiv entdeckt: eine vereiste Tonne auf der Förde, dahinter ein Containerschiff und der Leuchtturm von Bülk. „Ich hoffe, dass mein Zoom das nah genug heranholt. Dann wird das Foto per Whatsapp an die Freunde geschickt“, meinte der Kieler.

Schlittenfahren und Schlittschuhlaufen am Strand von Stein

Monique Borz und Sascha Witt machten wenige Meter weiter schnell ein Selfie für Freunde und Familie. „Da weiß man wieder, warum man hier lebt. Strand, Sonne, Meer – besser geht es nicht“, sagte Bortz. Das unterschrieben auch Sandra Mussar und Vanessa Karg. Die beiden Frauen aus Schwentinental und ihre Kinder Emma, Jonas, Lea und Mia hatten sich am Strand von Stein verabredet. „Wir kennen den Strand hier gut vom Kitesurfen im Sommer. Heute gibt es statt Seesternesuchen im Sand mal Schlittenfahren und Schlittschuhlaufen auf dem Eis – das Ufer ist hier ja flach, also kein Risiko.“

Mechtild Teschemacher und Katja Göcke hatten es dagegen nicht aufs Eis abgesehen. „Eis haben wir genug in Hamburg, wir haben heute gezielt nach freien Wasserflächen gesucht und sind deshalb hierhergekommen“, erzählten die beiden Sportlerinnen vom Hamburger Kanu Club und steuerten ihre Seekajaks gekonnt unter der vereisten Brücke von Stein hindurch – neugierig begleitet von zwei Eiderenten.