Ein großer Tanker hat am Dienstagmorgen auf dem Nord-Ostsee-Kanal für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Das 184 Meter lange Schiff blieb in der Ausweichstelle Schülp liegen und blockierte so den Kanal. Der Bereich zwischen Audorf und Schülp wurde für die Schifffahrt gesperrt.