Seemanöver mit Drohnen und Bombern

Kiel

Die USA stellen den größten Teil der Truppen bei der Übung. Das 20 000 Tonnen verdrängende amphibische Kommandoschiff "Mount Whitney" dient als Führungsplattform.

Am Sonnabend stießen auf der Ostsee außerdem der Zerstörer " Donald Cook" und der Versorger "Supply" zum Manöververband.

Darüber hinaus schicken die USA aber auch fliegendes Großgerät. B52-Langstreckenbomber, Tankflugzeuge vom Typ KC135 und Seefernaufklärer des Typs Boeing P8 "Poseidon" sind eingeplant.

Auch Drohnen eingebunden

In die Übung sollen laut Einsatzplan in diesem Jahr auch die in Polen stationierten US-Drohnen des Typs MQ-9 "Reaper" auf See eingebunden werden.

19 Nationen sind laut US Marine trotz Corona-Krise beim 49. Baltops-Manöver eingebunden. Das ist eine Nation mehr als bei Baltops 2019. Das Manöver soll ein starkes Zeichen an Russland senden, so heißt es.

Nach den USA ist Deutschland der zweitgrößte Truppensteller. Die Fregatte "Lübeck", ein Tanker, zwei Tender und mehrere Minenjagdboote aus Kiel sowie Marineflieger sind eingebunden.

Moderner Minenjäger aus Finnland

Eingebunden sind mit Ausnahme Russlands alle Ostsee-Anrainer. Darunter auch die Nicht-Nato-Mitglieder Finnland und Schweden. Außerdem senden die Nato-Staaten Türkei, Griechenland, Portugal, Italien und Spanien Truppen.

Die finnische Marine hat einen der modernsten Minenjäger der Nato nach Kiel geschickt. Die "Purunpaa" wurde erst 2015 in Dienst gestellt und ist für alle Bedrohungen unter Wasser ausgerüstet. Bei Baltops hat Finnland den Minenjäger einem Nato-Verband in Kiel unterstellt.

Der Auftakt des Manöver war am Wochenende in Kiel. In diesem Jahr gab es dabei wegen der Corona-Krise erstmals jedoch keine Konferenz im Marinestützpunkt.

Einlaufen auch ohne Kieler Woche

Ihre Befehle und Aufgaben erhielten die Besatzungen der Einheiten erstmals über Video-Konferenzen. Auch ein Landgang der Soldaten war nicht erlaubt.

Das Manöver Baltops soll am 16. Juni enden. Dann werden einige Einheiten wieder in Kiel einlaufen.

Traditionell endet das Manöver immer zur Kieler Woche. In diesem Jahr ist die Kieler Woche jedoch wegen der Corona-Krise abgesagt. Das Einlaufen in Kiel hat aber Tradition.