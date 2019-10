Großhansdorf

Nach ersten Ermittlungen waren am Donnerstag fünf Männer zwischen 20 und 21 Jahren in der U-Bahn zwischen Hamburg und Ahrensburg mit drei Unbekannten in Streit geraten. Am U-Bahnhof Schmalenbek soll einer der Unbekannten ein Messer gezogen und einen 21-Jährigen durch einen Stich in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt haben. Am Freitag bestand demnach aber keine Lebensgefahr mehr.

Ein weiterer 21-Jähriger wurde zudem leicht verletzt. Der mutmaßliche Haupttäter flüchtete über die Gleise. Zu den Hintergründen des Streits lagen zunächst keine Angaben vor.

Von RND/dpa