Die ersten US-Panzer sind unterwegs

Bremerhaven

Die US Army bezeichnet das Manöver als größte logistische Herausforderung seit 25 Jahren. „ Defender 2020“ ist dabei Teil einer ganzen Serie von Manövern, die in den kommenden drei Monaten in Deutschland und Europa abgehalten werden.

Erster Frachter nächste Woche vor der Weser

Der erste Schwerpunkt stellt die Verschiffung der Ausrüstung für eine ganze Division dar. Dazu gehören über 10.000 Fahrzeuge, die derzeit in verschiedenen Häfen von Charleston bis Baltimore an der US-Ostküste verladen werden.

Am Montag verließ der Frachter „Endurance“ als erstes Schiff den Hafen von Savannah. An Bord stehen mehrere hundert Panzer und Fahrzeuge. Zielhafen des 264 Meter langen RoRo-Frachters ist Bremerhaven. Dienstagabend soll das Schiff vor der Wesermündung sein.

Der „Endurance“ folgte aus Savannah am Mittwochabend die „ Green Bay“, ebenfalls ein 200 Meter langer RoRo-Frachter. Auch dieses Schiff soll nächste Woche Bremerhaven anlaufen.

Verladung in mehreren Häfen angelaufen

In der Beladung befindet sich in Charleston die „Green Lake“. Dort hat zuvor auch schon der US-Frachter „Honor“ Ausrüstung für Bremerhaven geladen.

Weitere Schiffe für den Transport sind die zur Flotte von American RoRo Carriers gehörenden Frachter „Independece“ und „Patriot“, die in Charleston und Baltimore Militärausrüstung für Europa laden. Die Verladungen erstrecken sich über mehrere Häfen von Baltimore in Maryland bis Beaumont in Texas.

Verschiffung auch direkt in die Ostsee geplant

Die Verladung soll bis März dauern. Es ist außerdem auch geplant spezielle Transportschiffe zur Anladung von Material direkt in die Ostsee nach Lettland und Estland zu schicken. Diese Verlegung soll im März erfolgen.

Das Manöver Defender 2020 soll laut US Army und Bundeswehr die logistischen Abläufe zur schnellen Überführung großer Truppenteile aus den USA bis an die Ostgrenze der Nato testen. Derartige Manöver gab es bis zum Ende des Kalten Kriegs regelmäßig.

Die Verlegung einer kompletten Division mit 20.000 US-Soldaten ist jetzt die erste Großübung dieser Art. Unterstützt wird die US Army dabei auch durch 6000 Soldaten der US Nationalgarde aus 15 Bundesstaaten.

Seemanöver Baltops startet in Kiel

Die Verlegung ist keine Stationierung zusätzlicher Truppen in Europa. Wie die US Army mitteilt, ist es der Rücktransport der Einheiten noch im Sommer geplant.

Nach " Defender 2020" und den fünf direkt angegliederten Manövern startet zu Pfingsten in Kiel das Großmanöver Baltops 2020. Dafür werden wieder an die 50 Marineeinheiten der USA und aller Nato-Staaten sowie Finnland und Schwedens teilnehmen.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.