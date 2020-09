Kiel

Günther nahm seinen wichtigsten Mitarbeiter in Schutz. "Seit Monaten" stelle Oppositionsführer Ralf Stegner zum Fall Grote "in der Öffentlichkeit Falschbehauptungen auf", sagte der Regierungschef kurz vor Sitzungsbeginn in der Lobby des Landeshauses. Zum Teil diffamiere er sogar Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung persönlich. Das sei mittlerweile unerträglich.

Im Ausschuss wies Günther Vorwürfe zurück, dass er bei der Entlassung falsche Gründe genannt habe. Grote sei angesichts seines Verhältnisses zu einem Journalisten und dem ehemaligen Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen "nicht mehr frei in seinen Entscheidungen" gewesen. Das Vertrauen sei gestört gewesen.

Günther zu Grotes Personalentscheidungen: "Ich habe das alles mitgetragen"

Günther betonte zugleich, dass es zwischen ihm und Grote "niemals Differenzen über seine Entscheidungen im Innenministerium" gegeben habe. Dies habe auch für den von Grote veranlassten Wechsel an der Polizeispitze im Herbst 2017 gegolten. "Ich habe das alles mitgetragen."

Warum hatte sein Staatskanzleichef dann aber am Abend vor dem Entlassungsgespräch eine Pressemitteilung entworfen, in der Grote unter anderem vorgeworfen werden sollte, in der Polizei für Irritationen und Verunsicherung gesorgt zu haben und bei seinen Personalentscheidungen 2017 beeinflusst worden zu sein? "Entspricht das Ihrer Auffassung gegenüber der Arbeit des damaligen Innenministers?", wollte Stegner von Schrödter wissen. Und: "Teilt der Ministerpräsident diese Auffassung?" Schrödter antwortete, dass dies nicht seiner persönlichen Einschätzung entspreche.

Schon vor dem Entlassungsgespräch war nichts mehr zu kitten

Was Günther später ergänzte: Schon vor dem Entlassungsgespräch, das er mit Grote unter vier Augen in seinem Büro am Morgen des 28. April um 8.30 Uhr geführt habe, sei nicht nur ihm, sondern auch Schrödter klar gewesen, "dass das Vertrauensverhältnis zu Grote nicht mehr zu kitten war". Er habe sich in einer "Situation befunden, in der die Handlungsfähigkeit der Landesregierung zu jedem Zeitpunkt gegeben sein" musste.

Er sei seinem Chef der Staatskanzlei "dankbar", dass dieser sich auf alle Eventualitäten vorbereitet habe. "Was glauben Sie, wie viele Entwürfe von Pressemitteilungen erstellt werden, ohne dass ich sie zu sehen bekomme?", wandte sich Günther an die Opposition.

Grotes angeschlagene Gesundheit wird zum Thema

Er stellte allerdings auch klar, dass nach dem ersten Bericht in Strafsachen (Bestra) der Kieler Staatsanwaltschaft ans Justizministerium "natürlich der Verdacht nahe gelegen" habe, dass der Innenminister die Polizeiführung aus einem völlig anderen Grund ausgetauscht habe als den, den man seinerzeit gemeinsam besprochen habe. Jedenfalls habe er, Günther, nicht die Option gesehen, als Rücktrittsgrund einzig auf die angegriffene Gesundheit seines Innenministers zu verweisen.

Wäre danach bekannt geworden, dass er sich von Grote vor allem getrennt habe, weil dieser persönliche und vertrauliche Kontakte zu einem Polizeigewerkschafter und einem Polizeireporter gepflegt habe, "dann hätten Sie mir zu recht vorgeworfen, die Öffentlichkeit getäuscht zu haben".

Der CDU-Abgeordnete Tim Brockmann fragte, wann der Regierungschef denn von den gesundheitlichen Problemen seines Ministers erfahren habe. Günther antwortete, dass dies am 28. April gegen Ende des Entlassungsgesprächs der Fall gewesen sei.

Grote habe ihm da erst berichtet, dass er eineinhalb Jahre zuvor größere gesundheitliche Probleme gehabt habe. "Das war mir zu diesem Zeitpunkt absolut neu. Mir war nicht bekannt, dass er einen Schlaganfall gehabt hat." Grote hatte im Interview mit KN-online betont, dass er Günther darüber längst informiert habe.

Rossa ( FDP ): In der Wirtschaft ein ganz normaler Vorgang

Der FDP-Abgeordnete Jan Marcus Rossa konstatierte, dass es in einem großen Wirtschaftsunternehmen ein ganz normales Verfahren sei, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten, wenn man sich von einer Führungskraft trennen wolle. Eine solche Situation berge nun einmal Konfliktpotenzial.

Nur habe sich der Ministerpräsident diese Argumentation aus dem ersten Entwurf der Pressemitteilung "zu keinem Zeitpunkt" zu eigen gemacht. Das wollte Stegner so nicht stehen lassen. Schrödter habe als Mitarbeiter, der die Machtzentrale leite, einen "Komplettverriss" formuliert. Das sei garantiert mit Günther abgesprochen worden.

