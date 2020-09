Lübeck

Die Nord-SPD will Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) ins Visier nehmen. Oppositionsführer Ralf Stegner wirft dem Regierungschef unverdrossen vor, die Öffentlichkeit über die wahren Gründe für den Rauswurf von Hans-Joachim Grote (CDU) als Innenminister getäuscht zu haben.

Für Mittwoch hat die SPD außer Günther und Grotes Nachfolgerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) auch den Chef der Staatskanzlei, Dirk Schrödter, in den Innen- und Rechtsausschuss des Landtags bestellt, damit sie dort Stellung nehmen. Im Kern geht es um diese Punkte.

Brisante Berichte

Am 11. März nimmt Günther Kenntnis vom einem Bericht der Kieler Staatsanwaltschaft. Sie ermittelt wegen Verdachts des Geheimnisverrats gegen den Ex-Landesvize der Deutschen Polizeigewerkschaft Thomas Nommensen. Er soll Polizeiinterna an einen Journalisten durchgesteckt haben. Auf seinem Handy stellen Ermittler umfangreiche Chat-Daten sicher, auch Gespräche von beiden über den Innenminister. Sie zeugen von vermeintlicher Nähe zum Politiker.

Am 21. April schickt die Staatsanwaltschaft einen weiteren Bericht mit Kommunikation zwischen Grote und dem Reporter, die dieser offenkundig an den Gewerkschafter weiterleitete. Am Freitag (4.9.) erhob die Kieler Staatsanwaltschaft dann Anklage gegen Nommensen.

Günthers Erklärung

Verlorenes Vertrauen ist für den Regierungschef Grund für das Aus des Innenministers. Günther fühlte sich von ihm falsch über dessen Kontakte zum Gewerkschafter und dem Journalisten informiert. Nach seiner Darstellung informierte er Grote Mitte April über die sichergestellten Chats.

Der Minister habe dabei Gespräche mit beiden Personen eingeräumt, einen direkten Schriftverkehr aber bestritten. Nach dem zweiten Bericht der Staatsanwaltschaft war für Günther klar, dass es zur Trennung kommen muss. Grotes Angaben hätten „sich als unwahr rausgestellt“.

Die Kassierte Vorlage (des CDS)

Bereits vom Vorabend des Rauswurfs stammt ein Entwurf von Staatskanzlei-Chef Schrödter für die Rücktrittserklärung Grotes. Darin tauchen eine Reihe von Vorwürfen gegen den Minister auf.

Laut Stegner ist davon die Rede, dass Grote bei Personalentscheidungen zur Polizeispitze 2017/2018 Grenzen überschritten und es eine zu enge Kopplung an eine Gewerkschaft gegeben habe. Zudem habe Grote Zwist in der Polizei ausgelöst. Von den Vorwürfen ist in der finalen Fassung später keine Rede mehr.

Schlussfolgerungen Stegner

Der Oppositionsführer macht ein „beunruhigendes Nahverhältnis“ von Landesregierung und Staatsanwaltschaft aus. Ihm stößt auch auf, dass die Rücktrittserklärung vor deren Veröffentlichung an die Leitende Kieler Oberstaatsanwältin Birgit Heß übersandt wurde.

Dem Regierungschef wirft Stegner vor allem vor, die Öffentlichkeit über die wahren Gründe der Kabinettsumbildung getäuscht zu haben.

Grotes Darstellung

Der Ex-Innenminister bestreitet eigenes Fehlverhalten. Er habe mit Journalisten und allen Gewerkschaften professionell zusammengearbeitet. „Es gibt Dinge, die ganz offiziell ausgetauscht werden und natürlich finden auch erklärende Hintergrundgespräche statt, dabei geht es aber nie um vertrauliche Informationsweitergabe“, erklärte er nach dem Rauswurf.

Günther wirft er vor, mehrfach die Argumentation gewechselt zu haben. Am 14. April habe ihm Günther Teile aus dem Bericht der Staatsanwaltschaft vorgetragen, die er zurückgewiesen habe. Bereits auf dem Weg zum Entlassungsgespräch Ende April habe ihm der Regierungssprecher angesprochen, ein Text sei bereits vorbereitet. Über die in dem ersten Entwurf der Rücktrittserklärung enthaltenen Vorwürfe will Grote erst im Zuge von Stegners Akteneinsicht erfahren haben.

Die Staatsanwaltschaft

Deren Rolle beäugt Stegner ganz kritisch. Die Frage, warum die Kieler Behördenchefin Heß vor Grotes Rücktritt an zwei Treffen in der Staatskanzlei mit Günther und der damaligen Justizministerin Sütterlin-Waack teilnahm, sei nicht befriedigend geklärt.

Stegner stellte den Verdacht in den Raum, Heß könnte motiviert worden sein, politisch Belastendes über Grote zusammenzutragen. „Die Staatsanwaltschaften machen keine Politik“, betonte Generalstaatsanwalt Wolfgang Zepter.

Auswirkungen auf Jamaika

Bisher hat das Ganze die Koalition aus CDU, Grünen und FDP nicht ansatzweise ins Wackeln gebracht. Die Regierungsfraktionen stellten sich auf Stegners Angriffe klar vor Günther. „Wenn Stegner nur Zwietracht säen will, ist er bei uns an der falschen Adresse“, sagte der sonst gern mal kritische Grüne Burkhard Peters. Er habe nach Aktendurchsicht und Günthers Antworten auf Stegners Fragen keine weiteren Fragen an den Regierungschef.

Der konfliktgestählte Oppositionsführer lässt naturgemäß nicht locker und hofft auch schon im Blick auf die Landtagswahl 2022 auf einen nachhaltigen Imageschaden für Günther. Das Thema bleibt damit vorübergehend ein Dauerbrenner.

