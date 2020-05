SPD beantragt umfangreiche Akteneinsicht

Kiel

Man begehre die Vorlage sämtlicher Akten einschließlich Entwürfe, Stellungnahmen, dienstliche und persönliche Erklärungen sowie E-Mails, die den Rücktritt des Ministers betreffen, heißt es. Das schließe auch den Hintergrund ein, den Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) am 29. April im Innen- und Rechtsausschuss geschildert hatte – inklusive der diesbezüglichen Kommunikation zwischen dem Regierungschef, der Staatskanzlei und dem Justizministerium sowie zwischen dem Justizministerium mit der Staatsanwaltschaft beim Kieler Landgericht.

Wann wurden CDU-Politikern die neuen Ämter in Aussicht gestellt?

Darüber hinaus erbitte man dienstliche Erklärungen der neuen Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und des neuen Justizministers Claus Christian Claussen (beide CDU) „über den genauen Zeitpunkt und die Umstände, an denen ihnen der Herr Ministerpräsident ihre Berufung in das Ministeramt in Aussicht gestellt hat“, heißt es im Schreiben, das der Innenpolitiker Thomas Rother unterzeichnete.

Man rege bei Ostmeier darüber hinaus an, für den Ausschuss noch in dieser Woche am Rande der Landtagstagung eine Sondersitzung einzuberufen.

