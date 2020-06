Stegner rügt Günthers Vorgehen

Kiel

Hinzu kommt der Verdacht, dass die Kieler Staatsanwaltschaft politisch agierte. Stegner hatte Akteneinsicht genommen und war dabei unter anderem auf die erste Version einer Rücktrittserklärung gestoßen, die der Chef der Staatskanzlei, Dirk Schrödter, am Vorabend des Rücktritts an Günthers Sprecher Peter Höver gemailt hatte.

Neben dem bekannten Vorwurf, Grote habe mit dem Vizechef der Deutschen Polizeigewerkschaft und einem Reporter unserer Zeitung vertrauliche Informationen ausgetauscht und sich so angreifbar gemacht, geht es in dem Entwurf plötzlich darum, dass Grote 2017 die Polizeispitze ausgetauscht hatte. Personalentscheidungen seien fehlerhaft gewesen, hieß es in der ersten Version, zudem habe Grote Zwist in der Landespolizei zu verantworten.

Die finale Presseerklärung am 28. April und Günthers vorformuliertes Statement fielen deutlich entschärft aus. Beides habe Höver laut Aktenlage vor Veröffentlichung mit der Kieler Oberstaatsanwältin Birgit Heß abgestimmt. In der Mail habe es „wie abgesprochen“ geheißen, so Stegner. Eine Kabinettsumbildung mit der Staatsanwaltschaft abzustimmen, sei „hochgradig ungewöhnlich“. Dies werfe ein bedenkliches Schlaglicht auf das „Nahverhältnis“ von Staatsanwaltschaft, Staatskanzlei und Ministerpräsident. Stegner verwies auf das Verfassungsprinzip der Gewaltenteilung.

Niemandem sei verborgen geblieben, dass Grotes Personalentscheidungen auch anderen ein Dorn im Auge gewesen seien, sagte Stegner. „Für mich war neu, dass der Ministerpräsident dazugehört.“ Die Akten ergäben diesen Schluss ohne Zweifel. „Dass diese Variante der eigentliche Grund“ für Grotes Rücktritt gewesen sei, „wäre jedenfalls deutlich plausibler als das, was behauptet wird“. Nach Stegners Einschätzung wären aber weder die Grünen noch die FDP, Günthers Koalitionspartner, „von den wahren Gründen“ besonders angetan gewesen. „Das Problem war nur: Die Inszenierung passte nicht mehr. Das fällt jedem Trottel auf.“

Höver erklärte, maßgeblich für Günthers Entscheidung sei die Tatsache gewesen, dass Grote „ihm gegenüber hinsichtlich seiner offenkundig sehr engen Beziehungen“ zu Gewerkschafter und Reporter „die Unwahrheit gesagt hat“. Damit sei das Vertrauensverhältnis nachhaltig zerstört gewesen. Bei der Absprache mit der Staatsanwaltschaft sei es um die Prüfung gegangen, dass nichts das Ermittlungsverfahren gegen den Gewerkschafter gefährde. „Besser wäre es sicherlich gewesen, diese Frage über das Justizministerium zu klären.“ Höver: „Das war vielleicht ein Fehler.“

