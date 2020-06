Kiel

Die Aufregung um den Fall Grote ebbt nicht ab. Mit dem Tätigkeitsbericht der Staatsanwaltschaften 2019 und dem ersten Bericht der Landes-Polizeibeauftragten stand für die Landespressekonferenz gestern Vormittag eigentlich das normale Geschäft auf der Tagesordnung. Dann überraschte Generalstaatsanwalt Wolfgang Zepter jedoch mit einer vorbereiteten Erklärung zur Rolle der Kieler Staatsanwaltschaft.

GdP ärgert sich über Polizeibeauftragte

Bereits am frühen Morgen hatte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kräftig gegen Samiah El Samadoni ausgeteilt – gegen die Landes-Polizeibeauftragte, die sich einer Dienstaufsichtsbeschwerde ausgesetzt sieht, weil sie den Inhalt eines vertrauliches Gesprächs weitergegeben haben soll. In dieser Sache ermittelt die Kieler Staatsanwaltschaft gegen Unbekannt.

El Samadoni missverstehe ihre Rolle als Anwältin, sagte GdP-Chef Torsten Jäger. Kollegen fühlten sich angegriffen, manche auch vorgeführt. „Wir bräuchten keine einseitige Bewertung, sondern den Dialog auf Augenhöhe und eine neutrale Moderation.“ El Samadoni bedauerte Jägers Wahrnehmung. Ihre Aufgabe sei es, bei Konflikten zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern Augenhöhe herzustellen. „Das mag mancher als unangenehm empfinden.“ Insgesamt zog sie jedoch ein positives Resümee ihrer ersten Jahre.

Kritik an El Samadoni

Während ihr neben SPD und SSW auch die beiden Koalitionspartner von FDP und vor allem den Grünen zur Seite sprangen, äußerte sich die CDU-Fraktion unfreundlich. „Kalter Kaffee“ sei der Bericht, ätzte der Abgeordnete Tim Brockmann. Wenn El Samadoni aus ihren Jahren 2016 bis 2018 berichte, dann sei das längst überfällig. Die CDU hatte die Polizeibeauftragte zwar im März wiedergewählt. Ein Teil der Fraktion würde ihre Stelle aber lieber heute als morgen streichen. Fraktionschef Tobias Koch wollte El Samadoni im Mai sogar per Dringlichkeitsantrag vor den Innen- und Rechtsausschuss zitieren, nachdem der Vorwurf, sie gebe vertrauliche Gesprächsinhalte weiter, bekannt geworden war. Der Vorwurf basiert auf Chats, die die Kieler Staatsanwaltschaft im Strafverfahren gegen Thomas Nommensen, Ex-Landesvize der GdP-Konkurrenzgewerkschaft DPolG, sichergestellt hatte.

Warum trat Grote zurück?

Chats auf Nommensens Handy spielen auch beim Rücktritt von Innenminister Hans-Joachim Grote eine zentrale Rolle. Oppositionschef Ralf Stegner war nach Akteneinsicht zum Schluss gekommen, dass Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) den eigentlichen Grund für die Entlassung Grotes verschleiert habe: Grote habe gehen müssen, weil er Ende 2017 an der Spitze der Landespolizei aufgeräumt und angeblich in der Polizei für Zwist gesorgt hatte. Stegner schickte Günther daraufhin einen Katalog mit 20 Fragen. Die Pressestelle der Landesregierung antwortete gestern auf Anfrage, dass man die Fragen „schnellstmöglich“ beantworten wolle. Dirk Schrödter, der Chef der Staatskanzlei, hatte am Vorabend des Grote-Rauswurfs eine Rücktrittserklärung formuliert, die massive Vorwürfe zu Grotes Personalentscheidungen in der Polizei enthielt. Ob Günther diesen ersten Entwurf gekannt habe? Auf die Frage unserer Zeitung antwortete die Regierungspressestelle gestern: „Der Ministerpräsident kannte den Entwurf der in der Frage genannten Erklärung nicht.“ Er habe lediglich den Text gekannt, der nach dem Gespräch mit Grote „gemeinsam mit diesem“ entwickelt worden sei. Der Text enthielt die schweren Vorwürfe nicht mehr.

Zepter überraschte bei der Pressekonferenz

Generalstaatsanwalt Zepter wies Kritik zurück, wonach die Kieler Staatsanwaltschaft durch ihre Berichte an die Regierung Politik gemacht habe. Das sei „abstrus“. Die Behörde ermittle in einem Verfahren, das politische Dimensionen habe. „Das ist aber nichts Ungewöhnliches. Das kommt hin und wieder in einer Staatsanwaltschaft vor, die am Sitz einer Regierung ist.“ Die Staatsanwaltschaften seien zwar in politische Prozesse eingebunden, „aber sie machen dort keine Politik. Sie entlassen keine Minister und stellen ihnen auch kein Bein.“

Dienstweg wurde nicht eingehalten

Oppositionschef Ralf Stegner ( SPD) hatte festgestellt, dass die Leitende Kieler Oberstaatsanwältin Birgit Heß vor Grotes Rauswurf an mindestens zwei Gesprächen mit Günther teilgenommen und mit Regierungssprecher Peter Höver vertraulich kommuniziert hatte. Am 28. April stimmte die Staatskanzlei mit Heß ein Pressestatement Günthers zum Rücktritt Grotes per Mail ab („wie abgesprochen“). Zepter räumte ein, dass dies „außerhalb des Dienstwegs“ gelaufen sei. Normalerweise hätte sich die Staatskanzlei erst ans Justizministerium und dann an die Generalstaatsanwaltschaft wenden müssen. „Möglicherweise war das eine Zeitfrage.“ Ein Dienstweg müsse nicht immer eingehalten werden.

