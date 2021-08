Kiel

Aus einer kleinen Imbissbude riecht es nach Currywurst und Pommes. Der Platz der Kieler Matrosen, der Bahnhofsvorplatz also, ist kein Ort, an dem es vegane Gemüsepfanne, Bionade und Cappuccino mit Hafermilch gibt. An den meisten Tagen im Jahr überqueren ihn Menschen aus Gaarden zum Einkauf im Sophienhof, hasten Reisende zu ihren Zügen, lungern hier Obdachlose und Drogenjunkies herum.

An diesem späten Donnerstagvormittag soll an diesem Ort dagegen Aufbruch stattfinden. „Bereit, weil Ihr es seid“ steht groß auf dem Tourbus, der hier für eineinhalb Stunden Station macht. Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wirbt um Unterstützung zur Bundestagswahl am 26. September, bevor sie weiter zum RND-Talk nach Hannover fährt.

Baerbock will durch den Klimaschutz auch Arbeitskräfte erhalten

Die 40-Jährige ist spürbar um klare Botschaften bemüht. Zum Beispiel beim Klimaschutz: Die Weichenstellungen dürften nicht auf 2030, geschweige denn 2040 verschoben werden. „Das ist die Aufgabe unserer Generation“, sagt sie. Die nötige Technologie sei jedenfalls vorhanden, es gebe keine Ausreden mehr. „Wenn wir Arbeitsplätze erhalten wollen, schaffen wir das nur mit einem starken Klimaschutz.“

Beispiel Mindestlohn: Der sei von derzeit 9,60 auf zwölf Euro anzuheben. Beispiel Finanzen: Damit der Staat die ehrgeizigen Ziele leisten könne, brauche es Geld. „Ja, wir müssen endlich wieder eine Vermögensbesteuerung einführen.“ Der Spitzensteuersatz sei anzuheben, „und wir brauchen eine Erweiterung der Schuldenbremse.“ Auf keinen Fall dürfe dagegen im sozialen Bereich gekürzt werden. „Investieren wir in den sozialen Zusammenhalt oder entlasten wir Spitzenverdiener? Auch darum geht es bei dieser Bundestagswahl.“

Im Livestream am Donnerstag ab 18 Uhr: „RND vor Ort“ mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock

„Natürlich brauchen wir Fachkräfte und Zuwanderung“

Baerbock erhält von den rund 200 Anwesenden viel Applaus. Einen Mann, der minutenlang über Zwangsimpfungen und Corona-Diktatur pöbelt, übertönt sie routiniert. Masken mit Sonnenblumenoptik und in Regenbogenfarben weisen die auffallend vielen jungen Leute im Publikum überwiegend als Anhänger der Grünen Jugend aus.

Nach 24 Minuten Rede beantwortet die Kanzlerkandidatin Fragen. Cannabis? Seltsam, danach habe man sie am Vortag auf dem Hamburger Jungfernstieg auch gefragt. „Ja, wir wollen Cannabis freigeben – natürlich kontrolliert wie beim Alkohol.“ Engagement für Studierende? Baerbock fordert ein elternunabhängiges Bafög. Ihre Einstellung zum bedingungslosen Grundeinkommen? Sei ein langer Weg, komme zumindest in den nächsten vier Jahren aber nicht. „Wir müssen alles dafür tun, in den nächsten vier Jahren Kinder endlich aus der Armut zu holen mit einer Kindergrundsicherung. Und wir müssen die Hartz IV-Regelsätze anheben.“

Ihre Strategie zur Beseitigung des Pflegekräftemangels? Baerbock fordert die 35-Stunden-Woche, damit die Fachkräfte der Belastung auch standhalten. Der Mindestlohn sei zu erhöhen. „Und natürlich brauchen wir Fachkräfte und Zuwanderung – ein Land, das Menschen willkommen heißt und nicht abweist.“

Die Kieler Bundestagsabgeordnete und schleswig-holsteinische Spitzenkandidatin Luise Amtsberg ist gekommen, um ihre „Freundin und politische Weggefährtin“ Baerbock zu unterstützen. „Du passt zu Kiel wie Arsch auf Eimer“, sagt sie und blickt auf die in den vergangenen Monaten gesunkenen Umfragewerte. „Wir trotzen dem Sturm, bis die Sonne wieder scheint.“

Aus dem Zwei- sei ein Dreikampf geworden, sagt Baerbock am Rande der Veranstaltung. Die nächsten vier Wochen würden also spannend. Ob sie Schleswig-Holsteins Jamaika-Koalition für eine Blaupause für die nächste Bundesregierung halte? Die nächste Bundesregierung brauche eine echte Erneuerung, betont sie immer wieder. „Deswegen wollen wir an führender Stelle in diesem Land Verantwortung übernehmen.“

Man werde mit allen demokratischen Kräften reden. „In den Bundesländern regieren wir ja ganz unterschiedlich – Jamaika, Rot-Rot-Grün, Grün-Schwarz. Das zeigt, dass die Herausforderungen in den Bundesländern sehr unterschiedlich sind und wir auf Bundesebene die Regierung bilden, wo es die meisten Schnittmengen gibt.“