Die Grüne wollen sich in den verbleibenden zweieinhalb Wochen bis zur Landtagswahl 2022 schärfer von CDU und FDP abgrenzen. Kritiker hatten ein Triell auf dem Fernsehsender RTL als Kuschelveranstaltung verspottet. Spitzenkandidatin Monika Heinold kündigte am Donnerstag härtere Bandagen an.