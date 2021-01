Grüne in SH: Weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen möglich

Kiel

Die Grünen in Schleswig-Holstein halten eine Verschärfung des Corona-Lockdowns für denkbar. „Angesichts der derzeitigen Entwicklung werden wir auch beraten müssen, ob eine Verlängerung der Maßnahmen über den Januar hinaus und vielleicht sogar eine Verschärfung notwendig sein wird“, erklärte Landtagsfraktionschefin Eka von Kalben am Freitag. Das wünsche sich natürlich niemand. Auch müsse jede Maßnahme genau auf ihre möglichen Folgen geprüft werden.

„Die geltenden Einschränkungen sind eine Zumutung für uns alle - für Familien, für die Wirtschaft, für Alleinlebende“, sagte von Kalben. „Aber sie sind leider notwendig, denn nichts zu tun, wäre eine Zumutung für das Gesundheitssystem und die Menschen, die die Krankheit erleiden müssen.“

Anzeige

Völliges Einstellen des ÖPNV nur „letztes Mittel“

Eine mögliche weitere Verschärfung müsse dringend mit einer langfristigen Strategie verknüpft werden, sagte von Kalben. „Die guten Stufenpläne der Regierung für die einzelnen Sektoren müssen verbindlich werden, so dass die Menschen wissen, dass es ein Zurück in ein aktives Leben geben wird.“ Gleichzeitig müssten Hilfen für Familien, die Wirtschaft und alle anderen gesellschaftlichen Bereiche verlängert werden.

Von Kalben bekräftigte die Forderung nach einem Recht auf Homeoffice, damit die Kontakte bei der Arbeit und im Nahverkehr weiter reduziert werden. „Reine Appelle reichen hier nicht mehr aus.“ Die Grünen verlangten auch eine Pflicht zur Platzreservierung überall dort, wo es möglich ist, auf jeden Fall aber eine Platzreduzierung in Bussen und Bahnen. „Ein völliges Einstellen des ÖPNV kann nur das letzte Mittel sein, weil die Menschen, die tatsächlich das Haus verlassen müssen zur Arbeit oder zum Einkaufen, nicht alle auf das Auto wechseln können.“

Corona-Sondersitzung am Mittwoch

Schleswig-Holsteins Landtag wird in einer Sondersitzung am nächsten Mittwoch die aktuelle Corona-Situation bewerten. Dies hat die SPD beantragt. Hintergrund ist die Vorverlegung der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU). Diese wird nun wegen der angespannten Infektionslage schon am Dienstag nächster Woche stattfinden und nicht wie zunächst vorgesehen am 25. Januar.

Die Bund-Länder-Runde wird dabei auch über eine mögliche Verschärfung der Schutzmaßnahmen sprechen. Ein bereits verschärfter Lockdown ist vorerst bis zum 31. Januar vorgesehen. Die Zahl der Neuinfektionen ist aus Sicht der Bundesregierung weiterhin viel zu hoch. Dazu komme das neue Risiko einer Virus-Mutation, die in Irland und Großbritannien zu einem extremen Anstieg der Fälle geführt habe, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Nötig sei, noch mehr zu tun, um Kontakte zu reduzieren. Dazu gehöre eine stärkere Nutzung von Homeoffice.

Lesen Sie auch: Mutiertes Coronavirus - Die wichtigsten Fragen und Antworten

Aufgrund der Kurzfristigkeit werde eine Beteiligung des Parlaments vor den Beratungen nicht möglich sein, sagte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner am Freitag. Darum müsse der Landtag möglichst zeitnah nach den Beratungen über die Ergebnisse diskutieren können. „ Schleswig-Holstein wird in der Bund-Länder-Runde somit aus unserer Sicht gegebenenfalls Vereinbarungen zur Umsetzung einzelner Maßnahmen in Schleswig-Holstein unter dem Vorbehalt der anschließenden Parlamentsberatungen zustimmen müssen.“

Von RND/dpa