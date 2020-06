„Stegner hat den Punkt getroffen“

Kiel

Wie Stegner hatte er zuvor Akteneinsicht genommen. Die Rolle der Kieler Staatsanwaltschaft sei in der Tat problematisch. Peters verwies auf die Anordnung über Berichtspflichten der Staatsanwaltschaft in Strafsachen (Bestra). Dort heißt es: „In Verfahren gegen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens (...) ist in der Regel nur zu berichten, wenn es sich um amtsbezogene bzw. berufsbezogene oder um schwerwiegende Vorwürfe handelt.“

Zweifel am zweiten Bestra-Bericht

Peters betonte, dass es eben um Strafsachen gehen müsse. „Gegen den ehemaligen Innenminister wird und wurde aber nicht ermittelt. Warum also gab es einen zweiten Bestra-Bericht?“ Stegner hatte nach seiner Akteneinsicht festgestellt, dass Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) den eigentlichen Grund für Grotes Rauswurf verschleiert habe: In Wahrheit sei es um Grotes Kritik an der Polizeiführung gegangen. Peters: „Dieser Schluss liegt nah.“

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt bezeichnete das zwar gestern als Unsinn. „Ein Mitarbeiter hat diese Argumentation aufgeschrieben, aber Ministerpräsident Günther hat sie sich nicht zu eigen gemacht.“ Doch auch ihm sei nicht klar: „Warum gab es den zweiten Bestra-Bericht? Warum in dieser Form? Das wird noch ein Thema sein.“

Richterverband betont Unabhängigkeit

Die Landeschefin des Richterverbands, Christine Schmehl, betonte, dass die über 200 Kollegen in Schleswig-Holsteins Staatsanwaltschaften „ihre Dienstgeschäfte innerlich unabhängig und frei von Weisungen, geschweige denn politischen Vorgaben“ erledigten. „Es gibt keine uns bekannte Faktenlage, die etwas anderes begründen könnte.“

Richtervereinigung zeigt sich befremdet

Dem widersprach Ulrich Fieber vom Sprecherrat der Neuen Richtervereinigung. Stegner hatte aufgedeckt, dass der Regierungssprecher Günthers Pressestatement nach Grotes erzwungenem Rücktritt mit der Leitenden Kieler Oberstaatsanwältin Birgit Heß abgesprochen hatte. Fieber bezeichnete das als befremdlich. Rechtliche Fragen müsse die Staatskanzlei vorrangig mit dem Justizministerium abklären. „Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund, dass es keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Innenminister gegeben hat. Auch die der Staatsanwaltschaft Kiel hierarchisch vorgesetzte Generalstaatsanwaltschaft wäre in einem solchen Fall umgangen worden.“ Um Schaden von der Justiz abzuwenden, solle die Kieler Staatsanwaltschaft konstruktiv an der Aufklärung mitwirken. Jedenfalls zeige sich, dass der Ansatz, sich dazu nicht zu erklären „oder gar jene, die diese Vorgänge kritisch hinterfragen, in die geistige Nähe von Verschwörungstheoretikern zu stellen, schlicht falsch ist“.

20 Fragen der SPD an Günther

Unterdessen hat die SPD-Fraktion Günther gestern Mittag 20 Fragen geschickt. Geklärt werden sollen weiterhin die genauen Umstände, die zu Grotes Rauswurf führten.

