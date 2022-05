Grüne oder FDP: Günther muss sich entscheiden

Kiel

Nach der Absage an Jamaika hat das Tauziehen um ein neues Bündnis erst richtig begonnen. Am Montagabend will sich Ministerpräsident Daniel Günther in der Kieler Hermann-Ehlers-Akademie mit dem erweiterten, 42-köpfigen CDU-Landesvorstand zusammensetzen. Am Ende soll eine Entscheidung fallen, wen die Union ein weiteres Mal zum Sondierungsgespräch einlädt, um mit ihm dann in Koalitionsverhandlungen einzutreten. Zu wessen Gunsten das Pendel ausschlägt? Bislang hält sich Günther bedeckt. Sowohl die Grünen als auch die FDP machen sich Hoffnung. Hinter verschlossener Tür im Kieler Hotel Maritim hatten sie am Donnerstag hart um die Gunst der Union gerungen – und der Konkurrenz nichts geschenkt.

Teilnehmer berichten unabhängig voneinander, dass schon nach einer Viertelstunde klar war: Das wird nichts mit einer Jamaika-Wiederbelebung. Die vier Grünen Monika Heinold, Aminata Touré, Lasse Petersdotter und Steffen Regis hatten nach Günthers Werbung für Jamaika 2.0 eine Attacke auf die FDP geritten. An welcher Stelle die Liberalen von ihrer „rückwärtsgewandten Verkehrspolitik“ abrücken wollten? Wie die FDP zu Tariflöhnen bei öffentlichen Aufträgen stehe, wie sie sich eine sozialorientierte Wohnungspolitik vorstelle? Wie sie eigentlich gedenke, künftig endlich mehr Frauen an der Macht zu beteiligen? Und woraus die FDP eigentlich ihren Regierungsanspruch ableite? Kurz: An welcher Stelle sich die FDP bewegen wolle, um trotz ihres dürftigen 6,4-Prozent-Wahlergebnisses noch mit den anderen beiden Partnern auf Augenhöhe mitzuspielen?

Lust der FDP auf Jamaika sank auf ein Minimum

Das saß! Den vier FDP-Vertretern Bernd Buchholz, Heiner Garg, Christopher Vogt und Annabell Krämer (die an diesem Tag statt Bundesvize Wolfgang Kubicki mit dabei war) fiel während dieses Frontalangriffs alles aus dem Gesicht. Wäre doch bloß Robert Habeck hier, dann wäre es leichter. Die Grünen hatten zwar in den Tagen zuvor immer lauter betont, dass sie ein Zweierbündnis bevorzugen würden. Aber das hatte die FDP auch getan. Und sowohl die Grünen als auch die FDP hatten Günther immer wieder ihren guten Willen signalisiert – zumal die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie in den vergangenen Jahren viel mehr gewesen sei als eine bloße Hohlphrase und der eher moderierende statt zuspitzende Regierungschef stets Garant für eine gedeihliche Zusammenarbeit war.

Dann aber war bei den Liberalen die Lust, sich noch auf die Grünen zuzubewegen, auf ein Minimum gesunken. Jamaika, sagten sie, halte doch nur bis zum Sommer, höchstens noch bis Weihnachten. „Und du wolltest doch den Ministerpräsidenten ablösen“, warfen sie der Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold vor. Statt um Jamaika sei es plötzlich nur noch darum gegangen, wer der bessere Junior-Partner sein könne. Die CDU-Vertreter Günther, Bildungsministerin Karin Prien, Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und Fraktionschef Tobias Koch redeten demnach mit Engelszungen auf die anderen acht ein – noch ganz beseelt von Günthers Jamaika-Idee und der Fortsetzung eines deutschlandweit einmaligen Regierungskonzeptes. Vergebens. Man drehte sich im Kreis.

Ein Sondierungspapier zu Inhalten kam gar nicht mehr auf den Tisch

Eigentlich hatte die Runde planmäßig nach zwei Stunden unterbrochen werden sollen, um den Presseleuten vor der Tür ein kurzes Statement zu geben, sich die Beine zu vertreten und dann erste inhaltliche Fragen zu sondieren. Die CDU hatte ein Papier vorbereitet. Doch das kam gar nicht mehr auf den Tisch. Nach KN-Informationen hatte die Union den anderen einen Entwurf gemailt. Die Grünen wollten jedoch nicht, dass ihre Anmerkungen auch der FDP zugeschickt werden.

Irgendwann nach quälenden zweieinhalb Stunden unterbrach Günther die Sitzung: Man brauche mal eine Pause. Wortlos verließen die Teilnehmer den Raum, und ihre Mimik machte klar: Aus einstigen Regierungspartnern waren parlamentarisch wieder Kontrahenten geworden. Nach einer Stunde, in der Günther noch persönlich versucht hatte zu kitten, erschienen einzig die Grünen pünktlich zurück. Irgendwann kam Günther allein zu ihnen, redete, verschwand dann wieder, und als sich dann alle zwölf Teilnehmer noch einmal trafen, war aus dem Anbahnungs- ein Trennungsgespräch geworden.

„Man kann das Ergebnis eine Niederlage nennen, weil Ministerpräsident Daniel Günther demonstrativ auf Jamaika gesetzt hat, obwohl die CDU nur noch einen Partner benötigt, um eine Koalition zu schmieden“, sagte der Kieler Politik-Professor Wilhelm Knelangen am Freitag. „Offenbar war der Vorrat an Gemeinsamkeiten kleiner, als die Jamaika-Parteien lange behauptet haben.“ Dass es allerdings „keine übergroße Koalition“ geben werde, sei aus Sicht des Landesparlamentarismus eine gute Nachricht. „Eine übergroße Mehrheit schränkt die Möglichkeit der Opposition stark ein.“ Mit den Grünen hätte die CDU eine Zweidrittel-Mehrheit, die auch Verfassungsänderungen ermöglicht.