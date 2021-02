Die Regierung geht mit der Strategie in die Bund-Länder-Runde, dass der in Schleswig-Holstein erarbeitete Perspektivplan für alle zur Blaupause wird. Doch in der Jamaika-Koalition gibt es Zoff um das Tempo für Lockerungen. Das zeigt ein Twitter-Gefecht zwischen den Fraktionschefs von FDP und Grünen.