Kiel

Bis Mai bleibt alles wie bisher: Jan Philipp Albrecht (Grüne) will sein Amt als Umwelt- und Landwirtschaftsminister bis zum Ende der Legislatur ausüben, bevor er als Chef der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung nach Berlin wechselt. Aber wer kommt dann? Ginge es nach seiner Partei, würde Staatssekretär Tobias Goldschmidt an die Hausspitze nachrücken. Einen entsprechenden Beschluss hat der Parteirat nach Information unserer Zeitung am Mittwochabend gefasst.

Grüne rechnen fest mit Beteiligung an nächster Landesregierung

Nach den aktuellen Umfragewerten können die Grünen fest mit einer Beteiligung auch an der nächsten Landesregierung rechnen. Ob sie allerdings erneut auch das Umwelt- und Agrarressort erhalten, muss in einer neuen Koalition erst noch ausgehandelt werden. Der 40-jährige Goldschmidt wäre dann zumindest aus Sicht der Grünen erste Wahl.

Goldschmidt ist verheiratet und hat drei Kinder. Der Diplom-Politologe kam 2012 ins Ministerium und war dort zunächst Referatsleiter der Koordinierungsstelle und Leiter der Stabsstelle Energiepolitik. Später wurde er Referatsleiter für Grundsatzfragen der Energie-, Agrar- und Umweltpolitik. Seit Beginn der Legislatur ist er Staatssekretär, agierte bislang allerdings weitgehend im Hintergrund und ist der politischen Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Das könnte sich bald ändern.