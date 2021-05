Büdelsdorf

Die Grünen in Schleswig-Holstein ziehen mit einem gestärkten Landesvorstand in den Wahlkampf. Am Wochenende bestätigten die rund 130 Delegierten beim Parteitag Ann-Kathrin Tranziska (80,5 Prozent) und Steffen Regis (90,8 Prozent) im Amt.

Steffen Regis betonte beim Parteitag das Profil der Grünen als ökosozialer Partei. Jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland sei im Niedriglohnsektor beschäftigt. Der jahrzehntealte Ruf neoliberaler Kräfte nach einem schlanken Staat und danach, dass sich Leistung lohnen müsse, habe sich spätestens seit der Corona-Pandemie als Lebenslüge erwiesen.

Abrechnung mit der Union

„Würde sich Leistung wirklich lohnen, müssten viele Menschen jetzt Millionäre sein“, sagte Regis mit Blick auf Intensiv-Pflegekräfte und Mitarbeiterinnen im Einzelhandel. Solidarität sei stattdessen mehr denn je das Gebot der Stunde.

Und Klimaschutz sei letztlich nichts anderes als Generationensolidarität. Der Landeschef wurde grundsätzlich: „Wer jetzt immer noch blockiert und bremst, verspielt seinen Regierungsanspruch. Liebe Grüße an die Union!“

Regis zu den bevorstehenden Wahlen: „Alles ist drin“

Regis und Tranziska waren sich einig, dass die Grünen zu den bevorstehenden Wahlen - der Bundestagswahl 2021 und der Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein - ehrgeizige Ziel verfolgen müssten. Regis: „Für Deutschland ist alles drin. Und für Schleswig-Holstein erst recht.“ Letztlich sei es wie im Sport: „Man läuft los und will Erster werden.“

Tranziska sprach mit Blick auf die beiden anstehenden Wahlen nach den Grünen-Ergebnissen bei der Kommunalwahl 2018 (16,5 Prozent) und der Europawahl 2019 (29,1 Prozent) von einem Ring, der sich damit schließe. "Wir hoffen natürlich, diesem Ring mit der Landtagswahl irgendwie den Diamanten aufsetzen zu können."

Es ging erneut um Vollverschleierung

Programmatisch befassten sich die Delegierten beim Parteitag mit Klimaschutz, Bildungsgerechtigkeit, der Arbeitswelt von morgen, gleichem Lohn für Männer und Frauen – und erneut mit dem Thema Vollverschleierung.

Bislang lehnte es eine Mehrheit ab, Vollverschleierung zu verbieten. Dazu gehört auch Parteichefin Tranziska. „Es ist nicht besonders feministisch, Frauen vorzuschreiben, welche Kleidung sie tragen sollen“, sagte sie. Angesichts anderer großer Themen halte sie diesen Punkt aber für „sehr detailliert“ und wäre froh, wenn diese Diskussion zu einem Ende käme.

„Vielleicht hat uns allen diese Pandemie gezeigt, dass die Welt nicht davon untergeht, wenn man das Gesicht einer Person nicht permanent sehen kann. Mein Geschmack ist das nicht. Aber Kommunikation funktioniert auch digital und wenn man nicht das ganze Gesicht sieht.“

Von Kalben würdigt Habecks Verzicht auf die Kanzlerkandidatur

Der Grünen-Parteitag in Büdelsdorf fand im Hybridformat statt: Zugelassen waren sowohl Teilnehmer in Präsenz als auch digital. Zu Beginn hatte Landtagsfraktionschefin Eka von Kalben ihre Parteifreunde auf den Dreiklang aus Klimaschutz, Gleichberechtigung und den Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit eingeschworen – und auf erfolgreiche Wahlkämpfe.

Zum ersten Mal hätten die Grünen eine realistische Chance, stärkste Kraft im Bund zu werden und eine Bundeskanzlerin zu stellen. „Warum? Weil die große Mehrheit der Menschen im Land einen Wandel will.“ Und weil Annalena Baerbock eine Kandidatin sei, „die für den Wandel steht“.

Von Kalben wandte sich in diesem Zusammenhang direkt an den Flensburger Bundesparteichef Robert Habeck. „Wir wissen, mit welchem Anspruch du nach Berlin gegangen bist und können uns denken, wie schwer dir die Entscheidung gefallen ist, Annalena den Vortritt zu lassen.“ Indem Habeck freiwillig zurücksteckte, habe er vor allem eines gezeigt: Stärke.

Wird Habeck Spitzenkandidat zur Landtagswahl?

Am Rande des Parteitags munkelte mancher, dass Robert Habeck zur schleswig-holsteinischen Landtagswahl im Mai 2022 als Spitzenkandidat in Frage käme. Nach der Sommerpause will der Landesvorstand zur Personalfrage einen Vorschlag machen.

Als aussichtsreiche Kandidatin wurde am Sonnabend auf dem Podium bereits Finanzministerin Monika Heinold genannt. Als Frau werden ihr innerhalb der feministischen Partei größere Chancen eingeräumt als einem Mann.

Die beiden Landeschefs wollten sich zur Personalfrage nicht festlegen. „Nichts ist ausgeschlossen, aber auch noch nichts festgelegt“, sagte Regis. Habeck bewerbe sich für den Bundestag und stehe auf Platz 2 der Landesliste. „Das unterstützen wir aus vollem Herzen.“

Die Grünen haben in Schleswig-Holstein derzeit 4921 Mitglieder – Tendenz weiter steigend.