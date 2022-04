Kiel

Gelungene Premiere: Zum Auftakt der KN-Telefonaktion zur Landtagswahl war Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold (63) keine Atempause vergönnt. Die Finanzministerin stellte sich eine Stunde lang den Fragen von mehr als zehn Leserinnen und Lesern zu so unterschiedlichen Themen wie Kitas, Tierwohl, Biogas, Hochschulen, Grundsteuer und Windenergie. „Es hat Spaß gemacht“, sagte Heinold nach einer Stunde ohne Pause am Hörer.

Charlotte fragt nach Heinolds Lieblingsfarbe

Am Anfang meldete sich Charlotte (12) mit der dankbaren Frage nach der Lieblingsfarbe der Politikerin. „Früher war das gelb, weil es so schön leuchtet“, antwortet Heinold prompt. Inzwischen ist es grün, die Farbe der Natur.“ Danach dreht Heinold den Spieß um, erfährt, dass Charlotte türkis mag, sich für Politik interessiert und sogar schon den Wahl-O-Mat ausprobiert hat.

Nach wenigen Plauderminuten wird es ernst. Eine ältere Erzieherin möchte wissen, ob man Kita-Eltern nicht zur Weiterbildung und zum Besuch von Elternabenden verpflichten kann. Heinold, die vor ihrer Polit-Karriere als Erzieherin gearbeitet hat, hört zu, kann den Frust der Anruferin nachvollziehen, lehnt eine Weiterbildungspflicht für Eltern aber ab. „Ich bin für eine Freiwilligkeit, aber auch für eine direkte Ansprache der Eltern.“ Wichtig seien zudem attraktive Angebote für Eltern. „Ich setze deshalb auf Familienzentren.“

Weniger Fleischkonsum bedeutet mehr Klimaschutz

Die nächste Anruferin möchte wissen, ob für Bauern eine Umstellung von Massentierhaltung auf Öko-Landwirtschaft möglich ist. Die Grüne bejaht das, verweist auf die Förderprogramme des Landes, aber auch auf die Bedeutung des Verbrauchers. „Alle, die ihren Fleischkonsum reduzieren, helfen dem Klimaschutz und wegen der eingesparten Futtermittel auch der Welternährung.“

Heinold wird weiter gefordert, erklärt erst einem Hochschulmitarbeiter, dass zu den von ihm gewünschten Tarifverträgen für Studien-Beschäftigte an Hochschulen bereits eine Arbeitsgruppe der Länder tagt und 2023 mit einem Ergebnis zu rechnen ist. Dann erfährt ein Hausbesitzer, der Gas aus einer ungarischen Rübenresteanlage bezieht, aus erster Hand, dass er voll im Trend liegt. „Wir brauchen neben erneuerbarer Energie aus Wind und Sonne auch solche aus Biogas.“ Die Politik habe dabei allerdings zunächst „fälschlicherweise“ auf Mais gesetzt. Besser sei es, Pflanzenreste oder Gülle zu verwenden. „Wir müssen bei Biogasanlagen auf Abfälle setzen und weg vom Mais.“

Autofahrer fühlt sich von den Grünen bevormundet

Bei einem Beschäftigten eines Krankenhauses aus Kiel beißt Heinold auf Granit. Der Mann fühlt sich von den Grünen bevormundet, als Autofahrer in Schleswig-Holstein und insbesondere in Kiel diskriminiert. Heinold outet sich als Radfahrerin, fühlt sich aber nicht bevorzugt. Auch dem Vorwurf, die Grünen würden nur Politik für junge Menschen machen, widerspricht sie energisch. „Wir haben aber ein großes Interesse daran, unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Welt zu hinterlassen.“ Der Anrufer blockt ab, berichtet, dass er weder Kinder noch Enkel habe und seinen Lebensstandard nicht senke wolle. Heinold bleibt ruhig, beendet das Telefonat aber ein bisschen kühler als sonst.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um so herzlicher beruhigt die Ministerin eine ältere Dame, deren Mann bereits verzweifelt nach den Immobiliendaten sucht, die im Zuge der Grundsteuerreform ab 1. Juli an die Finanzämter zu melden sind. „Ich weiß, dass das mühsam ist“, sagt sie und berichtet, dass die Steuererklärung ihr „auch einen Tag schlechte Laune“ bereite. Zum Abschluss meldet sich noch ein Jugendfreund aus Großenaspe. Sie duzen sich, sind schnell einig, dass die Windkraft im Bereich Boostedt trotz einer Anlage des Wetterdienstes ausgebaut werden sollte. Heinold schreibt mit, will demnächst bei Bundesminister Habeck nachhaken.

Am Mittwoch stellt sich der FDP-Spitzenkandidat Bernd Buchholz den KN-Leserinnen und Lesern. Der Wirtschaftsminister ist zwischen 17 und 18 Uhr unter Telefon: 0431/903-3330 zu erreichen.

Von Ulf Christen