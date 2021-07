Kiel

Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) möchte in Schleswig-Holstein „mehr Wildnis wagen“. In den nächsten Jahren soll die Natur in weiteren Modellgebieten die Regie übernehmen. Langfristig will Albrecht den Umfang der Naturgebiete sogar auf rund 32.000 Hektar (zwei Prozent der Landesfläche) erhöhen und damit mehr als verdoppeln. Das geht aus einer Wildnis-Broschüre der Regierung hervor.

Minister will die Natur sich selbst überlassen

„Wildnisgebiete sind unbeeinflusste Naturlandschaften, in denen die Natur einfach Natur sein kann“, betonte der Minister. Der Wildnis komme eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung geeigneter Anpassungsstrategien in der Natur zu. „Mit der neuen Broschüre vermitteln wir diese wichtige Bedeutung von Wildnis und zeigen auf, wie wir das gesetzlich verankerte Ziel von zwei Prozent Wildnis erreichen können.“

Biologische Vielfalt: Schleswig-Holstein hinkt hinterher

Bisher hinkt Schleswig-Holstein bei der Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt hinterher. Die Strategie für mehr Wildnisgebiete wurde vom Bund bereits 2007 beschlossen und 2016 ins Landesnaturschutzgesetz übernommen. Gleichwohl hat die Natur im echten Norden derzeit nur auf 11.200 Hektar (0,7 Prozent der Landesfläche) den absoluten Vorrang. Damit nicht genug: Die Wildnisgebiete in Schleswig-Holstein erreichen meist nicht die vom Bund gewünschte Mindestgröße von 500 oder 1000 Hektar. „Auf Grund des geringen Waldanteils einerseits und des hohen Anteils landwirtschaftlicher Nutzung (etwa 70 Prozent der Landesfläche) andererseits werden auch kleine Gebiete zwischen 20 und 50 Hektar Größe als Wildnis benannt“, erläuterte Albrecht.

Wellsee, Dosenmoor und Hasenmoor sind bereits ausgewählt

In einem ersten Schritt sollen jetzt neun ausgewählte Modellregionen bis 2026 zur Wildnis werden, darunter zwei Gebiete im Kreis Plön, der Lütjensee/Hochfelder See sowie der Zentralbereich der Pohnsdorfer Stauung. In weiteren Schritten will Albrecht mehrere Dutzend weitere Areale verwildern. Zu den bereits ausgewählten Wildnis-Eignungsgebieten gehören unter anderem der Wellsee in Kiel, das Dosenmoor in Neumünster, das Glasmoor und das Hasenmoor (Beide Kreis Segeberg) oder das Große Moor bei Dätgen und das Hartshoper Moor (beide Rendsburg-Eckernförde).

Auf der Wildnis-Wunschliste des Ministers stehen auch Teile des Nationalparks Wattenmeer. Allein durch die Vorland-Salzwiesen und Außensände kämen gut 5000 Hektar (0,3 Prozent der Landesfläche) hinzu. Im Visier hat Albrecht zudem weitere Naturwälder. Außen vor bleiben Gebiete mit Verkehrsachsen, Landwirtschaft oder angelegten Kulturen wie etwa Streuobstwiesen.

In der Broschüre wird klargestellt, dass eine Wildnis für Menschen nicht tabu sein muss. Erlaubt sein könnten je nach Gebiet „stille Erholungsformen“ wie Wandern, Joggen oder Radfahren. Auch Angeln und Jagd sind denkbar. Mountainbikes und Motorboote allerdings haben in der Wildnis nichts zu suchen.

Die Broschüre kann unter broschueren@llur.landsh.de bestellt werden.

Von Ulf Christen