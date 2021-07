Kiel

Nach einem Vorstoß der Sozialdemokraten zur Grunderwerbsteuer diskutiert Schleswig-Holstein darüber, wie Familien beim Kauf von Wohneigentum entlastet werden können. SPD-Fraktionschefin Serpil Midyatli hat gefordert, die Grunderwerbsteuer beim Erstkauf einer Immobilie zu senken. „Zwei Menschen mit einem mittleren Einkommen können sich bei den derzeitigen Immobilienpreisen mittlerweile kein Haus mehr leisten im Norden“, so Midytli. Das sei ein großes Problem.

Weil sich die seit Jahren steigenden Preise kaum beeinflussen ließen, müssen an den Kauf-Nebenkosten geschraubt werden. Die SPD würde gerne eine Staffelung einbauen. Dann sollen zum Beispiel Familien mit Kindern weniger Steuer zahlen müssen.

In Schleswig-Holstein liegt der Satz bei 6,5 Prozent

Schleswig-Holstein gehört mit 6,5 Prozent zu den Bundesländern mit dem höchsten Satz bei der Grunderwerbsteuer. 2020 lag das Steueraufkommen dadurch bei 813 Millionen Euro.

Beifall für eine familienfreundlichere Lösung gab es von der FDP. Fraktionschef Christopher Vogt zeigte sich „positiv überrascht“ über den Kurswechsel der Sozialdemokraten, die in der Vorgängerregierung mit Grünen und SSW doch selbst die Erhöhung auf den Spitzenwert beschlossen habe.

Vogt: Hohe Kaufnebenkosten hohe Hürde für Familien

„Deutschland muss endlich zu einem Land der Eigentümer werden, um mehr Wohlstand für eine möglichst breite Mittelschicht zu schaffen“, sagte Christopher Vogt. Gerade für die junge Generation sei der Erwerb oder Bau von Wohneigentum ein wichtiger Baustein für die Altersvorsorge. Ein Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer würde sie erheblich entlasten. „Die hohen Kaufnebenkosten, die in der Regel aus dem Eigenkapital finanziert werden müssen, stellen bisher für viele Familien eine hohe Hürde dar.“

Er sei zuversichtlich, dass die Jamaika-Koalition noch in dieser Wahlperiode in diesem Punkt etwas für sie erreiche. Die zu erwartenden Mehreinnahmen aus der bundesweiten Neuregelung zu „ Share Deals“ könnten hierfür genutzt werden.

Grüne kritisieren mangelnde Umsetzung im Kampf gegen „Share Deals“

An dieser Stelle sehen die Grünen den Knackpunkt. „Wenn die SPD im Bundestag für eine anständige Reform der Grunderwerbsteuer gesorgt hätte, könnte man auch über eine Entlastung an anderer Stelle diskutieren“, bemängelt Lasse Petersdotter. Die Schließung des Schlupflochs, dass Investoren über Anteilskäufe an Gesellschaften mit Immobilienbesitz die Grunderwerbsteuer vermeiden können, sei nicht richtig umgesetzt worden. Er befürwortet den Ansatz, Familien mit mittlerem Einkommen mit einer Förderung für das erste selbst genutzte Eigenheim zu unterstützen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die CDU hielt sich noch bedeckt. Sie will am Dienstag der Presse ein eigenes Konzept zu einer Eigenheimzulage vorstellen.

Sowohl der Maklerverband IVD Nord als auch der Eigentümerverband Haus und Grund Schleswig-Holstein begrüßen den Vorschlag grundsätzlich. Beide sähen es allerdings noch lieber, wenn es sogar eine Befreiung von der Grunderwerbsteuer gäbe, die an bestimmte Voraussetzungen geknüpft würde.