Kiel

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hat mit ihrer Ablehnung von Steuerentlastungen heftige Kritik in der eigenen Regierungskoalition und bei Verbänden ausgelöst. CDU, FDP, SPD, Steuerzahlerbund, Haus & Grund und der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) forderten, insbesondere junge Familien beim Erstkauf einer Immobilie von der Grunderwerbsteuer zu entlasten.

CDU für Entlastung beim Hauskauf

Heinold hatte im Interview mit unserer Zeitung einen solchen Familienbonus abgelehnt. Ihr Motiv: Die Ministerin will durch die Teilschließung von Steuerschlupflöchern Mehreinnahmen erzielen, mit denen Corona-Notkredite reduziert werden könnten. Im Landeshaus löste Heinold damit einen Proteststurm aus.

„Als CDU setzen wir uns ganz klar für eine Entlastung bei der Grunderwerbsteuer ein“, betonte Ole Plambeck. Für die FDP legte Annabell Krämer nach. „Es wird deutlich, dass unsere grünen Koalitionspartner von dem im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziel abgerückt sind, den Ersterwerb einer eigengenutzten Immobilie steuerlich zu entlasten“, sagte sie empört. „Mit dieser Absage der grünen Finanzministerin dürfte für viele Familien der Traum vom eigenen Haus platzen.“ Prügel bekam Heinold auch von der SPD. „Wenn man eine spürbare Entlastung von Familien will, dann ist der Weg über die Grunderwerbsteuer der richtige“, stellte Beate Raudies fest. „Leider ist das mit Jamaika nicht möglich!“

Rückhalt für Heinold nur bei den Grünen und dem SSW

Schützenhilfe erhielt die Grünen-Politikerin nur von ihrer eigenen Partei und dem SSW. Lasse Petersdotter (Grüne), der sich einst für eine gezielte Eigenheimförderung ausgesprochen hatte, verwies auf die veränderte finanzielle Lage des Landes: „Wir können nicht einfach die Mehreinnahmen aus Erbschaftssteuer und Grunderwerbsteuer zur Gegenfinanzierung einer Eigenheimförderung verwenden.“ Lars Harms (SSW) forderte vom Bund, Steuerschlupflöcher komplett zu schließen. Aus den Mehreinnahmen sollten Familien mit normalem Einkommen unterstützt werden.

Noch härter als die Politiker gingen die Verbände mit der Finanzministerin ins Gericht. „Frau Heinold hält Häuslebesitzer und solche, die es werden wollen, offenbar für die Melkkühe der Nation“, schimpfte Haus & Grund-Landeschef Alexander Blažek. Sie habe ganz offensichtlich kein Interesse daran, dass sich junge Familien den Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen und einen wichtigen Baustein für die Altersvorsorge schaffen könnten. „Mit ihr als Finanzministerin müssen private Grundeigentümer leider bis zum sprichwörtlichen Sankt-Nimmerleins-Tag auf Unterstützung beziehungsweise Entlastung warten.“

Andreas Breitner: Heinold ist gegen bezahlbares Wohnen

Auch VNW-Direktor Andreas Breitner, der einst als SPD-Innenminister mit der Finanzministerin am Kabinettstisch saß, sparte nicht an Kritik. „Monika Heinold bleibt sich in ihrem Kurs gegen das bezahlbare Wohnen treu“, sagte Breitner. Abgesehen davon, dass es vor allem junge Familien seien, auf deren Rücken jetzt die Notkredite reduziert werden sollten, „zahlen natürlich auch die Mieterinnen und Mieter von neu gebauten Wohnungen anteilig über ihre Miete die hohe Grunderwerbsteuer.“

Aus Sicht des Steuerzahlerbundes ist eine Entlastung bei Erbschaft- und Grunderwerbsteuer nicht nur für den Geldbeutel junger Familien wichtig. Verbandsgeschäftsführer Rainer Kersten: „Deshalb fordern wir die Regierungsfraktionen auf, ihren Streit zu beenden und sich schnellstmöglich auf die versprochenen Entlastungen zu einigen.“