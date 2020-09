Kiel

Es sei doch unbestritten, dass jedes neue Modell dazu diene, die Steuereinnahmen der Kommunen zu sichern. „Über den Weg dahin sollten wir uns schnell verständigen, um Klarheit über den weiteren Reformprozess zu schaffen.“

Rolle rückwärts nach überraschender Kritik

Noch am Vortag hatte Koch erklärt, dass das Thema Grundsteuer „in der aktuellen Legislatur nicht zur Debatte“ stehe, sondern „in eineinhalb Jahren neu zu diskutieren“ sein werde. Ende vergangener Woche hatte er festgestellt, dass „das letzte Wort noch nicht gesprochen“ sei, und war damit der verblüfften Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) in die Parade gefahren. Diese lässt ihre Steuerverwaltung bereits an einem Modell von Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) arbeiten, das als Berechnungsgrundlage den Wert von Grundstücken und Gebäuden heranzieht. Koch gab zu bedenken, dass die Umstellung laut Bundesverfassungsgerichtsurteil erst zum 1. Januar 2025 in Kraft treten müsse. Die CDU werde die Grundsteuerreform zum Thema im Landtagswahlkampf machen. Dienstag wies Koch auf Flächen-Lage-Modelle aus Hessen und Hamburg hin, die sich beide gut für eine Einigung innerhalb der Jamaika-Koalition eigneten. In Frage komme auch die Variante aus Baden-Württemberg, das als Berechnungskriterien Grundstücksfläche und Bodenrichtwert nimmt.

So reagierten die Koalitionspartner

Heinold hatte gerade Baden-Württemberg mit Blick auf die Kosten als abschreckendes Beispiel genannt: Allein für die IT-Umstellung seien dort 40 Millionen Euro erforderlich. In der Grünen-Fraktion begrüßte man Kochs Einlenken gestern dennoch. „Es freut mich, dass die CDU aus dem Straucheln kommt“, sagte der Abgeordnete Lasse Petersdotter. In der FDP lachte man in einer ersten Reaktion über das CDU-Angebot. Das schriftliche Statement von Fraktionschef Christopher Vogt fiel knapp aus. „Ich begrüße das.“ Finanzministerin Heinold gab sich versöhnlich. „Ich bin zuversichtlich, dass es jetzt gelingen kann, schnell Klarheit zu finden“

