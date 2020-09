Kiel

Die SPD bewertete den Unions-Umgang mit den Grünen als „Kriegserklärung an den angeblichen Wunschkoalitionspartner“.

Heinold hatte sich am Wochenende im Interview mit KN-online offen für Alternativen zum wertbasierten Berechnungsmodell gezeigt, wie es Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) den Ländern vorgelegt hatte. Allerdings müsse mit der Reform zügig begonnen werden. Immerhin gehe es um 450 Millionen Euro pro Jahr für die Kommunen. Dort reagierte man besorgt.

Neu verhandeln wird knapp

„Wir sind überrascht, weil sich die Landesregierung bereits für ein Modell mit den geringsten rechtlichen Risiken entschieden hatte und die Arbeit begonnen ist“, sagte der Chef des Gemeindetags, Jörg Bülow. „Die Debatte darf zu keiner Verzögerung führen.“ Das Bundesverfassungsgericht hatte die bisherigen Grundlagen für veraltet erklärt: Bis 2025 müssten die Länder die Berechnung der Grundsteuern reformieren. Noch viel Zeit? „Klingt erst einmal so, ist aber bei Weitem nicht so“, sagte Bülow. Sollte Schleswig-Holstein nun doch die Länderöffnungsklausel ziehen, wäre neben dem Verwaltungsaufwand ein komplettes Gesetzgebungsverfahren abzuwickeln. „Das wird extrem knapp.“

Hamburg oder Niedersachsen könnten Vorbild werden

Bisher haben die Koalitionspartner Heinold noch keine konkreten Verbesserungsvorschläge vorgelegt. Die FDP hatte auf Bundesebene bislang ein Modell bevorzugt, das zur Steuerberechnung die Fläche von Grundstücken und Immobilienflächen heranzog. Gestern räumte Fraktionschef Christopher Vogt ein, dass sich das mit den Grünen-Koalitionspartnern wohl nicht durchsetzen lasse. Ziel müsse es aber sein, „ein faires und möglichst bürokratiearmes Modell zu finden“. Vorstellbar sei, dass sich Schleswig-Holstein an den Modellen von Hamburg oder Niedersachsen orientiert: Beide Länder berücksichtigen im Wesentlichen die Fläche, während die Lage einer Immobilie und damit ihr Wert eine untergeordnete Rolle spielt.

Einen fertigen Gesetzentwurf werde man am nächsten Montag, wenn das Thema voraussichtlich in der Koalitionsrunde zur Sprache kommt, entgegen Heinolds Erwartungshaltung nicht präsentieren, sagte Vogt. „Ich kenne es so, dass ein solcher Entwurf am Ende einer Diskussion steht, nicht am Anfang. Und die Länderöffnungsklausel können wir nur ziehen, wenn wir uns in der Koalition einig sind.“ Es gehe um eine Entscheidung vermutlich für die nächsten Jahrzehnte. Deshalb könne er es sich „nicht vorstellen, dass die CDU an diesen Gesprächen nicht teilnimmt“.

Unternehmer wollen mit an den Tisch

Vertreter der Wohnungswirtschaft haben mittlerweile ein Modell vorgeschlagen, bei dem sich die Lagen an den vier Regionalstufen des Sozialen Wohnungsbaus orientieren: Die Höhe der zulässigen Miete für geförderte Wohnungen hängt von der Region ab, und ähnlich könnte es bei der Grundsteuer sein. Im Unterschied zu Heinolds Modell käme die Lage innerhalb einer Stadt wie Kiel damit nicht zum Tragen. „Der Gerechtigkeit wäre Genüge getan, ohne dass in den Metropolen die Grundsteuerzahlungen explodieren und die Finanzämter überfordert werden“, argumentierte Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen. Alexander Blažek vom Eigentümerverband Haus & Grund sagte, das Thema sei zu wichtig für „ideologische Scheuklappen“. Alle Partner gehörten jetzt wieder an einen Tisch.

Und Heinold? Sie sprach gestern von einem richterlich verordneten Kraftakt. „Hierfür Personal und Haushaltsmittel bereitzustellen, setzt voraus, dass die Reform auch über den Wahltag hinaus trägt.“ Daraus leite sich für die Koalition die Verpflichtung ab, dass man sich verständigt. „Die Reform zum politischen Spielball zu machen oder als Wahlkampfthema zu wählen, wäre verantwortungslos. Ich gehe nicht davon aus, dass das das Ziel unserer Koalitionspartner ist.“

