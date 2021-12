Kiel

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther fordert im Umgang mit Impfgegnern einen härteren Kurs. Es gehe vor allem um die Akzeptanz derjenigen, die sich an die Regeln halten, sagte er im Interview mit den Kieler Nachrichten.

Herr Ministerpräsident, warum greifen die Corona-Verschärfungen in Schleswig-Holstein erst nach Weihnachten und nicht wie in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern schon zum Fest?

Schleswig-Holstein hat das bundesweit geringste Infektionsgeschehen. Mit dem Beginn der weiteren Maßnahmen am 28. Dezember setzen wir den Bund-Länder-Beschluss um.

Warum gilt nach Weihnachten im privaten Raum die Zehnerregel, aber ins Restaurant, wo deutlich mehr als zehn Personen sind, darf man trotzdem?

Wir wissen doch von den Experten, dass die Infektionen vor allem im privaten Raum stattfinden. Dort, wo es klare Regeln gibt – beispielsweise Hygienekonzepte und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wenn man nicht an seinem Platz ist –, ist es sehr viel sicherer.

Ist eine Silvesterfeier mit 30 Personen im Lokal weiterhin erlaubt? Wenn ja, warum?

Ja, das ist sie unter bestimmten Bedingungen. Im Lokal gelten klare Regeln, die auch eingehalten werden.

Weihnachten ist die Zeit der Wünsche. Mal angenommen, Geld, Zeit und Raum würden keine Rolle spielen: Wie würden Sie leben?

So wie jetzt. Ich lebe in Eckernförde. Das ist meine Heimatstadt, hier fühle ich mich wohl. Ich bin glücklich, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, auch das Zuhause für mich und meine Familie gefunden zu haben. Hier kann ich Beruf mit Privatleben gut in Einklang bringen. Hier möchte ich auch weiterhin leben.

Käme ein Berufswechsel nach Berlin so gar nicht in Frage?

Ich möchte das, was ich jetzt mache, gern auch weiterhin tun. Sonst würde ich mich nicht am 8. Mai für eine zweite Amtszeit als Ministerpräsident bewerben.

Die Bundestagswahl kam zur Unzeit, weil die für die zweite Jahreshälfte dringend nötigen Beschlüsse nicht gefasst wurden und ein Machtvakuum entstanden ist. Droht Schleswig-Holstein in den kommenden Monaten Ähnliches?

Ich sehe ein solches Vakuum nicht. Die Landesregierung hat ihre Arbeit gemacht, da gab es keine Wahlkampfpausen. Im Gegenteil. Wir haben unsere Impfkampagne vorangetrieben. Bei den Auffrischungsimpfungen sind wir bundesweit wieder in einer Spitzenposition. Die geringe Belegung in den Krankenhäusern unterstreicht das. Die Jamaika-Koalition arbeitet sehr gut zusammen – auch in Wahlkampfzeiten. Ich bin absolut sicher, dass sich das bis zur Landtagswahl nicht ändert.

Die Legislatur geht zu Ende. Wie zufrieden sind Sie mit sich und Ihrer Regierungsarbeit?

Selbstzufriedenheit ist kein Maßstab für mich. Entscheidend ist doch, wie die Menschen über die Politik der Landesregierung urteilen. Umfragen, die ich kenne, zeigen mir, dass die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner mit der Arbeit der Landesregierung durchaus zufrieden sind. Das ist schon etwas, worauf ich ein wenig stolz bin. Ich denke, das haben wir uns hart erarbeitet. Auch weil diese Koalition nie einen Streit um des Streitens willen geführt hat. Jamaika, das sind drei Parteien, die um die beste Lösung für das Land ringen.

Sind wir zu nett zu Impfgegnern?

Ich kann mit der Kategorie „nett“ nichts anfangen. Aber ich glaube, dass der Staat sehr klar aufzeigen muss, was er von den Bürgerinnen und Bürgern in dieser Situation erwartet. Ich bin bereit, diesen Druck noch zu erhöhen. Ich bin überzeugt von der Notwendigkeit einer allgemeinen Impfpflicht. Wir brauchen nämlich auch die Akzeptanz derjenigen, die sich an die Regeln halten und sich fragen, wofür man sich hat impfen lassen, wenn diese Pandemie durch eine Minderheit verlängert wird, die sich nicht impfen lassen will. Ich bin bereit, diesen Weg durchaus noch konsequenter zu gehen.

Müssen wir den jetzt auch in Kiel aufkommenden „Spaziergängen“ Einhalt gebieten?

Das Demonstrationsrecht ist in Deutschland besonders geschützt. Eine Demokratie zeichnet sich gerade auch dadurch aus, andere Meinungen zu ertragen. Wenn sich so genannte Spaziergänger jedoch nicht an Auflagen halten, ist der Staat gefordert. Ich sage den „Spaziergängern“, die es auch in Schleswig-Holstein gibt, aber auch sehr deutlich: Die Impfung ist der Weg aus der Pandemie, die wir doch gemeinsam überwinden wollen. Je höher die Impfquote, desto eher können wir Einschränkungen zurücknehmen. Ich hoffe, dass diese Logik auch bei diesen Menschen ankommt.

Gibt es Ungeimpfte in der Landesregierung?

Nein. Wir haben schon gemeinsame Sitzungen gehabt, vor denen alle ihre Impfausweise vorlegen mussten.

Stichwort 2G: Wie erklären Sie Kaufleuten, dass nebenan in Niedersachsen der Handel nicht mehr zu 2G verpflichtet ist, in Schleswig-Holstein dagegen schon?

Ich bin überzeugt von der 2G-Regelung, die wir in Schleswig-Holstein haben. Das Oberverwaltungsgericht Schleswig hat die Regelung bestätigt. Das ist gut für den Handel und sorgt für Sicherheit beim Einkauf.

Aber wer soll das verstehen? Fällt uns gerade Föderalismus auf die Füße?

Ich denke, die Situation in Schleswig-Holstein spricht für sich. Wir haben seit langem die bundesweit niedrigsten Inzidenzwerte, die wenigsten schweren Verläufe und die wenigsten Sterbefälle im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Ich bin froh, dass wir mit dem Regelwerk, das wir hier haben und das in Teilen anders war und ist als in anderen Ländern, vergleichsweise gut klargekommen sind.

Im nächsten Mai ist Landtagswahl. Wie stark schätzen Sie Ihren Herausforderer von der SPD ein?

Ich respektiere die Spitzenkandidaten aller demokratischen Mitbewerber.

Worin unterscheiden Sie sich von Thomas Losse-Müller?

Ich bin Ministerpräsident der CDU und bewerbe mich für eine Wiederwahl. Über die Unterschiede müssen die Menschen urteilen. Ich trete als Daniel Günther an.

Kann Losse-Müller auf den Scholz-Effekt setzen?

Ich beschäftige mich im Wahlkampf nicht mit dem, was andere Parteien machen. Ich führe den Wahlkampf der Union. Wir haben eine Menge erreicht in den vergangenen viereinhalb Jahren. Mit diesen Stärken werde ich werben.

Neben der SPD sind auch die Grünen im Spiel. Wie stark schätzen Sie das weibliche Spitzenduo der Grünen ein?

Mein Respekt gilt allen demokratischen Parteien, auch den Grünen. Die Spitzenkandidatin Monika Heinold ist eine sehr gute Finanzministerin, sie macht den Job seit zehn Jahren. Ich kann nur das Beste über die Zusammenarbeit mit ihr in der Regierung sagen. Ich würde das gerne fortsetzen.

Aber in der gewohnten Konstellation?

Selbstverständlich.

Sie gehörten zum Team Laschet. Was schätzen Sie am neuen CDU-Bundeschef Friedrich Merz?

Er ist ein Mann der klaren Worte, und das ist etwas, was wir im Moment brauchen. Nach einer für die CDU fraglos schwachen Bundestagswahl ist jetzt eine gewisse Aufbauarbeit nötig. Ich habe am Wochenende länger mit Friedrich Merz telefoniert. Die Power und die Lust, dieser Partei eine neue Kraft und Ausstrahlung zu geben, spürt man. Er hat die Schwachstellen schon im Blick. Da werden manche noch überrascht sein, was von ihm für ein Modernisierungsschub kommen wird.

Freuen Sie sich auf Weihnachten?

Ja. (lacht)

Wie verbringen Sie Ihre Weihnachtstage?

Ruhig, im engen Familienkreis bei den Schwiegereltern. Es wird in diesem Jahr sehr gemütlich.

Sind Ihre Kinder schon geimpft?

Meine Kinder sind noch klein. Die Kleinste darf noch nicht, die Größere wird geimpft.

Von Stefanie Gollasch und Christian Hiersemenzel