Günther besucht Nordseeinsel: Sylt ist gut vorbereitet auf Saison

Westerland/Sylt

Besuch auf der Nordseeinsel Sylt: Ministerpräsident Daniel Günther hat sich am Donnerstag mit Touristikern und Kommunalpolitikern auf Sylt über die Corona-Lockerungen unterhalten. Öffnungsschritte sollen weiterhin mit Augenmaß vorgenommen werden, sagte Günther. Er sei aber guter Hoffnung, dass Ende des Monats weitere Lockerungen ergehen könnten. Es gebe einiges, was dafür spreche, dass diese auch die Außengastronomie betreffen. Unter anderem die Sylter Unternehmen, aber auch die IHK Schleswig-Holstein, hatten sich dafür ausgesprochen, die Außenflächen in der Gastronomie unbürokratisch zu vergrößern.

Am späten Mittag besuchte Günther noch den Strandabschnitts «Buhne 16» in Kampen, der wegen größeren Menschengruppen an Pfingsten in die Schlagzeilen geraten war. Hier hatten sich am Pfingstsamstag nach Polizeiangaben Menschen im dreistelligen Bereich vor der Toilette gedrängt.

Anzeige

An diesem Donnerstag war es sehr ruhig an dem großen Strand. Er sei sehr zufrieden mit dem, was er auf der Insel erlebe, sagte Günther. Überall weisen Schilder auf die geltenden Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen hin. Auch nach Beobachtungen von Touristen, aber auch nach Angaben der örtlichen Polizei und der Touristiker werde überwiegend sehr auf die Einhaltung der Corona-Regeln geachtet.

Weitere KN+ Artikel

Von RND/dpa