Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat mehr Tempo bei der Umsetzung neuer Projekte angemahnt. „Alles dauert zu lange in Deutschland“, sagte der CDU-Politiker am Dienstagabend beim 54. Grünkohlessen der Unternehmensverbände (UV) in Kiel. Immerhin konnte er aber einen Durchbruch beim Ausbau der S4-Linie verkünden.