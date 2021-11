Kiel

Schleswig-Holsteins Landesregierung will an diesem Wochenende eine neue Corona-Landesverordnung veröffentlichen. Ein Sprecher bestätigte, dass die verschärften Regelungen planmäßig ab Montag in Kraft treten. Zugleich will das Land in der kommenden Woche den Startschuss für eine breit angelegte Booster-Kampagne setzen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) rechnet damit, dass im Norden jeden Monat etwa 450 000 Auffrischungsimpfungen nötig sein werden: Die Hausärzte gingen davon aus, dass sie jeden Monat etwa 100 000 Impfungen bewältigen können, sagte er. 350 000 Impfungen sollten durch Teams in den stationären Einrichtungen erfolgen. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) kündigte an, dass die Online-Terminbuchung über die Konzertagentur Eventim am 25. November starten soll – zunächst für Menschen ab 60 Jahren, ab 2. Dezember dann für alle.

„Die Nachfrage nach der Corona-Schutzimpfung steigt – nicht nur bei der Boosterimpfung“, sagte Garg. „Das ist ein gutes Signal, denn uns wird immer wieder bestätigt: Die Corona-Schutzimpfung wirkt gegen Covid 19, sie schützt vor schweren und schwersten Erkrankungen, sie ist sicher und gut verträglich, und sie ist der beste, schnellste und einfachste Weg aus dieser Pandemie.“ Deshalb verstärke man die mobilen Impfteams und baue neben den Impfmöglichkeiten in den Arztpraxen ein im ganzen Land verteiltes Netz an Impfstellen mit Terminbuchung auf.

KVSH-Sprecher: „Praxen am Limit“

Das Land erreichte nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Freitag bei der Auffrischungsimpfung eine Quote von 7,6 Prozent und lag damit im Bundes-Ranking hinter den Stadtstaaten Berlin und Bremen auf Platz 3. Von den Menschen über 18 Jahren waren 84,2 Prozent vollständig geimpft. Schwerpunkt der Impfungen sollen weiterhin die Arztpraxen bleiben. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) werden dort monatlich etwa 250 000 Corona-Spitzen gesetzt. Ein Sprecher betonte am Freitag, dass genügend Impfstoff vorhanden sei. „Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Arztpraxen arbeiten am Limit“, zumal die Nachfrage nach Drittimpfungen in den vergangenen Wochen sprunghaft angestiegen sei. Umso wichtiger sei die Entlastung durch die stationären Zentren.

Ministerpräsident Günther schloss weitere Einschränkungen für Ungeimpfte nicht aus. Am Vormittag hatte auch der Bundesrat dem überarbeiteten Infektionsschutzgesetz zugestimmt. Damit treten ab kommendem Mittwoch unter anderem neue 3G-Regeln am Arbeitsplatz in Kraft. Wenn im Betrieb „physischer Kontakt“ zu anderen nicht ausgeschlossen werden kann, soll der Zutritt nur noch mit Impf-, Genesenen- oder tagesaktuellem Testnachweis oder einem maximal 48 Stunden alten PCR-Test möglich sein. Firmen sollen das täglich kontrollieren. Wer keinen Nachweis vorlegen will, dem soll im schlimmsten Fall die Kündigung drohen.

Lesen Sie auch Auch in Schleswig-Holstein droht jetzt 2Gplus

Schleswig-Holstein schließt ab Montag mit einer 2G-Regelung Menschen ohne Corona-Impfung von weiten Teilen des öffentlichen Lebens aus. Ihnen sind dann Innenräume von Freizeitstätten und Gaststätten verwehrt.